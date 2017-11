Auerbach/Pegnitz. Die Auerbacher Trinkwasserversorgung wird bald ein zweites Standbein haben: Am Dienstag begannen die Arbeiten für den Anschluss an die Wasserversorgung der Stadt Pegnitz mit einem Pressetermin samt Spatenstich bei Troschenreuth. Von dort aus baut die Juragruppe, der Pegnitzer Wasserversorger, eine neue Leitung bis Mühldorf, wo bis Ende 2018 über ein Abgabewerk das Auerbacher Netz angebunden werden soll. "Mit der neu gebauten Wasserleitung kann die Stadt Auerbach im Notfall ihre komplette Wasserversorgung aufrechterhalten", macht die Juragruppe in einer Pressemitteilung die Dimension der Baumaßnahme deutlich.

Das ist ein Mosaikstein in der weiteren interkommunalen Zusammenarbeit mit Pegnitz. Joachim Neuß, Bürgermeister von Auerbach

Der erste Bauabschnitt vom Troschenreuther Hochbehälter zur Kleinkrausmühle hat laut Juragruppe eine Länge von 1520 Metern. Der zweite Abschnitt (1300 Meter) geht dann östlich um Mühldorf herum bis in die Nähe des dortigen Bushäuschens. Die Leitung ist 200 Millimeter stark und laut Presseinfo aus duktilem Gusseisen. Die Gesamtkosten schätzt die Juragruppe auf rund 987 000 Euro. 50 Prozent davon werden durch den Freistaat Bayern gefördert. "Die restlichen 50 Prozent werden von der Stadt Auerbach zur Sicherstellung ihrer Wasserversorgung übernommen", teilt die Juragruppe mit.Die Auerbacher Notwasserversorgung ist derzeit über den Brunnen "Auf der Ruh" vorgesehen. Dessen Kapazität reicht aber laut Bürgermeister Joachim Neuß nicht aus; zudem ist er massiv sanierungsbedürftig. Diese Maßnahme würde einiges an Kosten verursachen und ferner dazu führen, dass man im Umkreis von etwa einem Kilometer ein Wasserschutzgebiet ausweisen müsste - mit deutlichen Auswirkungen auf die dort betriebene Landwirtschaft. "Wir haben uns deshalb nach Alternativen umgeschaut."Neuß lobt die Juragruppe als kompetenten und flexiblen Partner. Für Auerbach habe die Kooperation den Vorteil, "dass wir jetzt an zwei unterschiedlich große Wasserversorger angeschlossen sind". Der andere ist die Nürnberger N-Ergie. Der Verbund gilt dem Bürgermeister aber auch als willkommener "Mosaikstein in der weiteren interkommunalen Zusammenarbeit mit Pegnitz". Auerbach schließt damit an das größte Wasservorkommen Nordbayerns an.