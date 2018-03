"Sprich Klartext - Sie reden, wir hören zu" ermunterte die Auerbacher CSU, sich über die unterschiedlichsten Mängel im Stadtgebiet Luft zu machen. 35 Bürger führten im kleinen Saal des Kolpinghauses den Diskurs mit CSU-Ortsvorsitzendem Bernhard Hinteregger, Ex-Bürgermeisterkandidat Uwe Ditz und dem Fraktionssprecher im Stadtrat, Herbert Appl. Die Moderation übernahm Birgit Barth.

Mit dem Verweis auf Bedarf im Bekanntenkreis griff Mura das Thema der behindertengerechten Wohnungen für Senioren auf. Möglichkeiten dazu seien bei der Sanierung der Unteren Vorstadt geplant sei. Anwohner Hans Steger wusste von zwei Gebäuden, die bereits im Besitz der Stadt seien. Angestrebt werde, die ganze fünfteilige Häuserzeile zu erwerben. Die Eigentümer hätten teilweise gegen den Grunderwerb nach ihrem Ableben nichts einzuwenden. "Bis dahin sind auch wir gestorben", entgegnete Mura und hob den aktuellen Bedarf an barrierefreiem Wohnraum zu erschwinglichen Preisen hervor. Stegers Einschätzung war es, dass nur ein Investor einen Umbau mit Sanierung stemmen könne.Wolfgang Meiler monierte fehlende Bauplätze in Ranna. Er berichtete von Bauwilligen, die trotz verkaufsbereiter Grundstückseigentümer keine ausgewiesenen Parzellen vorfinden. Vor diesem Hintergrund gab es Kritik an der Schaffung von Wohnmobil-Stellplätzen mitten in der Stadt. Hans Steger nannte dies eine Flächenverschwendung und forderte eine Nutzung für Bauzwecke.Auch Hundekot und Hundetoiletten kamen zur Sprache. Hans-Walter Bottenbruch forderte, gegen die Tierhalter, die sich nicht um die Häufchen kümmerten, vorzugehen. Die Verbesserung der Parkmoral lag Christian Lindner am Herzen. Eine Erhöhung des Bußgelds für Falschparker von aktuell zehn auf 50 Euro wäre nach seinem Geschmack.Angesichts der Investition für das neue Friedhofs-WC beklagten Bürger fehlende öffentliche Toiletten in der Innenstadt. Auch im Rathaus werde es nach der Sanierung keine Möglichkeit mehr geben.Die Sanierung des Kinderspielplatzes an der Gaststätte Hohe Tanne bewertete die Vorsitzende der Frauen-Union, Gabriele Appl, als einen Weg zum Spielplatztourismus. Das sahen einige Anwesende anders. Bewusst sollten die Spielmöglichkeiten in den Ortsteilen gefördert werden. Wolfgang Meiler unterstrich als Ortssprecher von Ranna, dass der dortige Spielplatz auch für das Dorffest und das dörfische Gemeinschaftsleben von Bedeutung sei.Angesichts der Belastung durch den Schießlärm rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr gab es einen Seitenhieb auf Bürgermeister Joachim Neuß. Unlängst hätten die amerikanischen Militärs alle Bürgermeister der Übungsplatz-Randgemeinden zu einem Gespräch geladen. "Alle waren dort, nur der Auerbacher nicht", wusste Christian Lindner. "Gerade im Gespräch könnte man vielleicht etwas bewirken", bedauerte Herbert Appl.Verärgert waren Michael Iberl und Peter Lindner über den Lärm, der während der aktuellen Manöver oft bis nach Mitternacht zu hören sei. Dagegen erinnerte Herbert Winter an den Wirtschaftsfaktor Truppenübungsplatz, und Richard Lehner gab zu bedenken, dass die übenden Einheiten auch im Dienste der bundesdeutschen Bevölkerung stünden.