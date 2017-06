Die Zahlen des Haushalts 2017 waren so gut, dass alle Seiten ihn - und Kämmerer Michael Bierl - mit Lob überhäuften. Für Aufregung mussten am Mittwochabend im Stadtrat deshalb andere Themen sorgen.

"Fit für 20 Jahre"

Kein freies W-LAN

Damit stehen wir auf Platz 2 im Landkreis und finanziell zunehmend auf eigenen Beinen. Bürgermeister Neuß über die Verdoppelung der Auerbacher Steuerkraft seit dem Jahr 2011

Bei der vorerst letzten Sitzung im Rathaus vor dem Umzug ins ehemalige Hotel Goldner Löwe Anfang kommender Woche erläuterte Bürgermeister Joachim Neuß, warum die relativ späte Verabschiedung des Haushalts seiner Ansicht nach Vorteile bringt. Die Zahlenbasis sei jetzt "deutlich stichhaltiger und richtiger". Als Beispiel nannte er, dass man Anfang des Jahres noch davon ausgegangen sei, Geld für die Ansiedlung von Cherry im Gewerbegebiet Saaß investieren zu müssen. Inzwischen sei dagegen klar, dass dies 2017 nicht mehr erforderlich sein werde. Darüber hinaus wisse man jetzt, dass man insgesamt mit mehr Einnahmen rechnen könne.Neuß stellte "wieder einen Rekordhaushalt" vor. Das Volumen von 27,5 Millionen Euro verteilt sich auf fast 20,4 Millionen im Verwaltungshaushalt (3,5 Prozent mehr als 2016) und annähernd 7,2 Millionen im Vermögenshaushalt (+55,8 Prozent). Diese hohe Summe könne man investieren, weil man über 3 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt zuführe. Der Bürgermeister betonte, es handle sich um den neunten Haushalt in Folge ohne Neuverschuldung. Die Stadt werden 680 000 Euro an Verbindlichkeiten abbauen und damit Ende des Jahres einen Stand von 13,7 Millionen Euro erreichen - dieselbe Höhe wie 2004.Das alles sei geschehen, ohne einen Investitionsstau zu verursachen. Als Belege für diese Einschätzung führte Neuß die abgeschlossenen Abwasser-Investitionen bei einer Anschlussquote von über 96 Prozent sowie das Durchschnittsalter der Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge an: Bei 15 Wehren auf dem Gebiet der Kommune liege es bei etwas über elf Jahren.Besonders freute sich Neuß über die Verdoppelung der Steuerkraft seit dem Jahr 2011. "Damit stehen wir auf Platz 2 im Landkreis und finanziell zunehmend auf eigenen Beinen." Nur Hirschau liegt in dieser Statistik vor Auerbach.Dr. Edmund Goß (SPD) sah die Stadt mit diesen Zahlen auf einem guten Weg. Über die Höhe der Kreisumlage müsse man sich nicht grämen: "Da kommt ganz viel wieder nach Auerbach zurück." Herbert Appl (CSU) äußerte sich erfreut über die gestiegene Summe der Rücklagen (knapp 210 000 Euro), mit der man wieder die gesetzlichen Mindestanforderungen erfülle.Holger Eckert (FW) machte im Haushalt die "beeindruckende Zahl" von 2,9 Millionen Euro an Zuschüssen für Investitionen aus - fast 40 Prozent der Gesamtsumme. Das spreche für die gute Arbeit der Verwaltung. Hans Kaiser (CUU) lobte vor allem den Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung seit 2011 auf 1533 Euro zum Jahresende, und Bernd Scheller (Grüne) schloss aus den üppigen Investitionen der Vergangenheit: "Wir sind fit für die nächsten 20 Jahre."Kämmerer Michael Bierl sprach von einer "ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer". Sie war für das Jahr 2016 mit 5,0 Millionen Euro angesetzt worden, überschritt diese Summe dann aber sogar um 186 000 Euro. Für 2017 wird mit einer weiteren Zunahme auf 6,0 Millionen Euro gerechnet. Damit liefert die Gewerbesteuer fast 30 Prozent der Einnahmen des Verwaltungshaushalts. Nach Bierls Erläuterungen wurde das Zahlenwerk einstimmig verabschiedet.Dass der Schulsportplatz hinter der Helmut-Ott-Halle nach dem darauf gefeierten Feuerwehrfest umgearbeitet und neu angesät wurde, betrachtete Herbert Appl beim Tagesordnungspunkt Anfragen als notwendig. Er kritisierte aber, dass die Leitungen der Grund- und der Mittelschule nicht darüber informiert wurden. Bürgermeister Neuß entgegnete, dass der Platz nach dem Fest saniert werde, habe der Stadtrat so beschlossen. Zudem hätten Sportlehrerinnen die Stadt gebeten, das unmittelbar nach dem Fest zu erledigen, weil sie wegen der tiefen Spuren im Rasen eine Verletzungsgefahr für die Kinder befürchtet hätten. Da sehe man dann keinen Grund, noch eigens die Rektorin zu informieren.Appl vermisst zudem eine städtische Initiative in Sachen freies W-LAN. Das gäbe es seiner Meinung nach in Auerbach überhaupt nicht, wenn sich nicht zwei Gaststätten am Unteren Markt in Eigeninitiative darum gekümmert hätten. Auch in Sachen DSL/Breitbandversorgung, so Appl, "sollte die Stadt endlich mal in die Gänge kommen". Diese Kritik wollte der Bürgermeister nicht gelten lassen: Der Breitbandausbau sei abgeschlossen, "das muss nur noch eingetaktet werden".Zum freien W-LAN entgegnete Neuß, der Stadtrat habe sich ja einst für das Bayern W-LAN der Staatsregierung ausgesprochen, dann aber festgestellt, dass es "massiv überteuert" sei. Jetzt suche man Alternativangebote. Eine "A-Priorität" ordnete der Bürgermeister der Sache aber nicht zu, "weil auch ein freies W-LAN die Stadt nicht katapultartig nach vorne bringen würde".