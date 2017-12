Mit 17:25 unterlagen die Handballer des SV 08 Auerbach in der Landesliga Nord der TG Heidingsfeld - und das vor zunächst spärlichem Publikum. Lag es an dem ungewohnten Freitagabendtermin, und an dem unwirtlichen Wetter, jedenfalls waren zu Beginn des Spiels die Reihen im Auerbacher Tempel etwas spärlich besetzt. Gleiches galt für die Spielerbank des SV, mussten sie doch neben Trainer Schnödt, auch auf Torhüter Adam, Wislicenus, Edtbauer, Bauer sowie die Jugendspieler Weisser und Ziegler verzichten. Dafür kam neben Routinier Maxi Hofmann, später einer der Aktivposten im Spiel, auch der kurzfristig reaktivierte Moritz Hofmann zum Einsatz.

"Auerbach zieht mich eben immer wieder an", meinte vor dem Spiel mit einem Augenzwinkern der neue Heidingsfelder Trainer Heiko Karrer, der bereits mehrmals mit seinen früheren Mannschaften Rimpar und Großwallstadt in Auerbach angetreten war. Dabei zeigten die Hätzfelder Bullen, wie sie sich selbst bezeichnen, von Beginn an, dass sie bei der Meisterschaftsvergabe ein Wort mitreden werden. Mit schnellem Angriffsspiel, legten sie sofort zwei Tore und jeweils eine knappe Führung vor, aber Auerbach hielt dagegen, und war rund zehn Minuten lang bis zum 4:5 gut im Rennen. Dann konnten sich die Gäste, angetrieben vom agilen Wirth, bis zum 4:9 doch schon deutlich absetzen.Auerbach musste sich seine Tormöglichkeiten hart erarbeiten, aber hatte dann auch noch einen gut haltenden Torhüter Vargas gegen sich. Wären doch einige Chancen sicher verwertet worden, dabei auch zwei etwas kläglich vergebene Siebenmeter, hätte vielleicht ein besseres Ergebnis als das 8:14 auf der Anzeigetafel aufleuchten können.Ein ähnlicher Verlauf zeigte sich auch in den Anfangsminuten der zweiten Hälfte. Mühsam erarbeitete Torerfolge des SV, wurden von den Gästen mit schnellen Gegentoren beantwortet und beim Stand von 11:17 war der Tore-Abstand gleich geblieben. Erneut zwei in Folge vergebene Siebenmeter bestraften die Heidingsfelder mit einem Neun-Tore-Vorsprung zum 11:20. Als jedoch der SV 08 folgende Strafzeiten sogar in doppelter Unterzahl schadlos überstehen konnte, erwachte kurzzeitig der Kampfgeist der Einheimischen. Von den nun mittlerweile knapp 200 Zuschauern angefeuert, konnte der Rückstand auf 15:20 verkürzt werden. Zu mehr reichte es dann nicht.Im Stile einer Spitzenmannschaft, ließ sich Heidingsfeld nicht beeindrucken, zog das Tempo wieder an, und hatte beim 15:22 wieder alles im Griff. Als dann auch noch letzte Angriffsbemühungen des SV 08 durch Ballverluste oder unvorbereitete Torwürfe vergeben wurden, hatten die Gäste mit Kontertoren leichtes Spiel. So gibt es eine eigentlich erwartete, wenn auch etwas zu hohe Niederlage abzuhaken, wobei dieser Gegner nicht der Maßstab sein darf.SV 08 Auerbach: Wehner 3 Tore, Ma. Hofmann 4/1, Pangraz 2, Tannenberger 2, Schalanda 2, Herold 2, Bürger 1/1, Mo. Hofmann 1