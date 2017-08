Nach dem Aufstieg der Herren des TC Rot-Weiß in die Bezirksliga herrschte in Auerbach großer Jubel. Bei Mannschaftsführer Korbinian Appl mischt sich Wehmut in die Freude: Für ihn geht jetzt die Zeit in seiner Heimatstadt zu Ende.

Vor einem Jahr beklagten die Auerbacher Herren einen unglücklichen Abstieg. Einige Spiele waren nur knapp verloren gegangen, und zudem galt einmalig die Klausel, die drei Mannschaften zwangen, die Bezirksliga zu verlassen.In der Saison 2017 zeichnete sich früh ein Zweikampf um den Aufstieg unter den Nachbarn Auerbach und Vilseck ab. Am drittletzten Spieltag kam es zum Showdown auf dem Gelände an der Neumühle. Die Rot-Weißen ließen nichts anbrennen und schickten den Titelkonkurrenten mit 6:3 nach Hause. Ihre weiße Weste bewahrten die Auerbacher auch in den letzten beiden Partien.Für Mannschaftsführer, Jugendwart und Trainer Korbinian Appl, war es eine ganz besondere und herausragende Saison. Seine jüngsten Schützlinge von der U 9 wurden ebenfalls ungeschlagen Meister in ihrer Spielklasse. Bei der Oberpfalzmeisterschaft in Kümmersbruck erreichten sie einen guten sechsten Platz, obwohl die Auerbacher allesamt erst acht Jahre alt sind; mindestens ein Jahr jünger als ihre Gegner.Korbinian Appls größter Erfolg als Trainer ist aber zweifellos der zweite Platz bei der deutschen Meisterschaft der Universitätsmannschaften. Seit vier Jahren betreut er das Regensburger Uni-Team. Nach dem vierten Platz im vergangenen Jahr beendeten einige Spielerinnen und Spieler ihr Studium. Die erneute Qualifikation für das Turnier der "Final Four" war deshalb nicht selbstverständlich. Als Außenseiter fuhren die Regensburger nach Mainz, besiegten die Uni Bayreuth I und unterlagen dann den favorisierten Gastgebern nach sehr engen Spielen unglücklich mit 4:5.Außerdem spielte Korbinian Appl heuer beim oberösterreichischen Team UTC VKB Vorchdorf in der dritthöchsten Liga der Alpenrepublik. Mit diesem Team erreichte er den dritten Platz. Samstags stand er in Österreich auf dem Platz, fuhr dann über 700 Kilometer mit dem Auto und packte am Sonntag für Rot-Weiß Auerbach den Schläger aus.Nach dem Sturmschaden an der Tennishalle im Januar konnte ihm der Tennisclub Auerbach allerdings keine berufliche und sportliche Perspektive mehr bieten. Der Auerbacher, der in diesem Jahr die Prüfungen zum B-Trainer Leistungssport bestanden hat, hatte Angebote mehrerer Vereine. Nach zwei Treffen mit dessen Verantwortlichen entschied er sich für den TC Rot-Weiß Landshut. Zum Ende dieser Woche endet somit Appls Trainertätigkeit in Auerbach.