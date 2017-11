Mit einer knappen, aber verdienten 31:32-Heimniederlage (16:13) endete das Landesligaspiel der Handballer des SV 08 Auerbach gegen den TV Helmbrechts. Nach anfänglich guter Leistung ließen die Oberpfälzer in der zweiten Hälfte deutlich nach, zeigten sich vor allem defensiv komplett überfordert und gaben das Spiel, sehr zum Ärger ihres Trainers, aber auch zum Leidwesen der etwa 275 Zuschauer unnötig aus der Hand. Mit nun 9:11 Punkten rutschte die Schnödt-Sieben um einen Platz ab auf Rang neun.

Selbst ein knappe Stunde nach Ende des Spiels konnte man dem Trainer der Auerbacher Handballer die Enttäuschung und den Ärger über die unnötige Schlappe noch deutlich anmerken. War er mit der Leistung seiner Schützlinge bis zur Hälfte noch durchaus zufrieden, so zeigte er keinerlei Verständnis für das Auftreten der Blau-Weißen im zweiten Spielabschnitt. "Wir haben jetzt zum wiederholten Mal 19 Tore in der zweiten Hälfte hinnehmen müssen, das kann und will ich nicht akzeptieren, schon gar nicht vor eigenem Publikum. Es kann doch nicht angehen, dass man in der Halbzeitpause etwas bespricht, davor warnt, dass Helmbrechts vermutlich Manches ändern wird und wir uns dann eben darauf einstellen müssen, und alles Besprochene im Moment des Wiederanpfiffs vergessen ist."Dabei hatte man die Oberfranken während der ersten 30 Minuten eigentlich gut im Griff. Zwar war von Beginn an zu spüren, dass mit Jan Wislicenus ein wichtiger Baustein im Gefüge sowohl der Abwehr, aber auch im Angriff fehlte. Allerdings ließen mehrere Fehler auf Seiten der Gäste und ein Torhüter Oliver Roch, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, die anfängliche Nervosität der Auerbacher relativ schnell verblassen. Wislicenus, der ab 1. Januar zu einem Auslandssemester in den USA weilt, hatte sich zusätzlich zur Schulter auch noch am Meniskus verletzt und fällt für den Rest des Jahres aus, weshalb er bereits am vergangenen Wochenende seinen vorläufig letzten Einsatz für die Bergstädter verzeichnete.SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (6/3), M. Hofmann (3), Brendel-Suchanek, Bürger (2), Edtbauer (6), Eckert (1), Herold (4), A. Hofmann, Wehner (2), Pankraz (5), Schalanda (2) - Spielfilm: 0:1, 2:1, 2:4, 4:6, 6:6, 8:8, 9:8, 11:9, 12:10, 12:12, 16:13 - 16:15, 19:16, 20:18, 20:20, 21:22, 24:23, 26:26, 26:28, 29:29, 29:31, 31:32