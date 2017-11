Mit einer Rumpftruppe treten die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach am Samstag, 18. November (19 Uhr in der Gründlachhalle in Heroldsberg), beim Spitzenreiter HSG Lauf-Heroldsberg an. Geht es nach Trainer Matthias Schnödt, dann haben die Oberpfälzer eines der einfachsten Spiele der Saison vor der Brust, denn sie könnten gegen den haushohen Favoriten unbeschwert aufspielen und versuchen, das Kunststück des Vorjahres zu wiederholen, einen Auswärtspunkt zu ergattern.

"Sie haben ein überdurchschnittlich stark besetztes und spielstarkes Team, mit guten Leuten im Rückraum und am Kreis. Außerdem stellen sie eine aggressive Abwehr und haben mit Max von Borstel einen der besten Torhüter der Liga", sagt Schnödt. Neben den in Auerbach bestens bekannten Max von Borstel und Daniel Laugner am Kreis ragen vor allem die beiden Rückraumakteure Florian Funke (ehemals Bayreuth und Sulzbach) und Jens Scheuerer heraus. Bei Auerbach fehlen Jan Wislicenus (Schulter), Raul Adam (verhindert), Schnödt kann wegen einer Handverletzung nicht spielen, Lukas Weisser und Max-Anton Seiffert sind in der A-Jugend-Bayernliga aktiv und Thomas Bauer kann aus beruflichen Gründen am Samstag nicht aushelfen.