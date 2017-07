Zum Saisonhöhepunkt seine beste Leistung abzurufen, nimmt sich jeder Sportler vor. Für die vier Teilnehmer, die der SV 08 Auerbach zu den bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften der Schwimmer nach Regensburg schickte, ging der Plan ihrer Trainer für den Formaufbau auf.

Christina Bruckner und Leonard Hieke erzielten über 50 Meter Freistil neue persönliche Bestzeiten, mit denen sie sich im Mittelfeld platzierten. Für sie beide war allein der Start bei diesen Meisterschaften schon ein großer Erfolg. Miriam Budek trat ebenfalls über diese Strecke an, schwamm einen persönlichen Saisonrekord und schnitt damit als Siebte ausgezeichnet ab.Markus Ruff startete fünf Mal. Er war über 50 Meter Brust in 32,46 Sekunden und 50 Meter Freistil in 25,60 Sekunden schneller als je zuvor. Über beide Strecken sowie über 100 Meter Brust belegte er jeweils hervorragende fünfte Plätze. Als Sechster über 200 Meter Brust und Siebter über 200 Meter Lagen beendete er eine für ihn erfreuliche Sommersaison.