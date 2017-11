Amberg. Vom SV 08 Auerbach gab es eine Liebeserklärung: an die Vereine, Spieler, Fans und Spielleiter der Oberpfalz. Vorsitzender Uwe Ditz lieferte einen ganzen Strauß an Gründen für seine neue Liebe.

Denn der Verein aus dem nördlichen Landkreis spielt nun in der dritten Saison in der Oberpfalz und hat den Wechsel nicht bereut. Die Gründe dafür waren vielfältig: "Die Leute haben immer wieder mal gesagt, wir sind Oberpfälzer, warum spielen wir denn nach Franken?" Das war der Auslöser, so der Vereinsboss. Auch die Spieler waren für einen Wechsel, denn man kannte gegnerische Akteure noch aus den Schulen in Eschenbach oder Auerbach und es gab viele Verbindungen in die Oberpfalz.Die Gespräche innerhalb des Vereins deuteten ebenfalls in diese Richtung. Das lag unter anderem auch am Spielplan, denn während man in Franken die Saison erst Mitte August beginnt, steigt die Oberpfalz schon Ende Juli in Punktspielgeschäft ein und ist damit auch Ende Mai mit den Pflichtspielen fertig - ein Umstand, den man in Auerbach sehr sympathisch findet: "Denn wenn in der Oberpfalz alle Entscheidungen gefallen und die Relegationen gespielt sind, steigt man in Franken um diese Zeit erst in die Relegation ein."Schließlich waren die Ligen in Franken auch nicht mehr so zugkräftig, "denn die Derbys sind uns nach oben oder auch nach unten weggebrochen. Die Folge waren weite Fahrten zu den Gegnern. Nach dem Wechsel konnten dann auch wieder Nachbarschaftsduelle gespielt werden", erinnert Uwe Ditz. Zunächst waren dies beispielsweise Eschenbach oder Kirchenthumbach und jetzt Vereine wie Königstein oder Edelsfeld. Hand in Hand mit dem Wechsel freute man sich beim Verein auch über ein wachsendes Zuschauerinteresse, das auch der Umgruppierung vom Norden in den Süden nach dem ersten Jahr "Fußball in der Oberpfalz" standhielt.Die Anzahl von Vereinen und ihre Örtlichkeit hatten diesen Wechsel bei der ersten Mannschaft erforderlich gemacht und nach guten Sondierungsgesprächen mit Kreisspielleiter Kellner hatte Auerbach damit keine Probleme. Die Zweite startete in der A-Klasse West und schaffte dort überraschend einen stolzen zweiten Platz und über die Relegation sogar den Aufstieg in die Kreisklasse West. "Dort haben wir uns anfangs richtig schwer getan und es hat zum Klassenerhalt nicht ganz gereicht", blickt Ditz zurück.Nun wurde der SV 08 Auerbach II in die A-Klasse Süd gesetzt und darüber ist man im Verein sehr glücklich: "Während im Pegnitzgrund mehr erste Mannschaften als Reserven in der A-Klasse um Punkte spielen und in der A-Klasse West die Rahmenbedingungen ähnlich waren, genießen wir es, in der A-Klasse Süd erstmal ebenfalls nur auf Reservemannschaften zu treffen und vor allem die Tatsache, dass die Zweite zu Hause immer das Vorspiel bestreiten kann. Auswärts gelingt dies ebenfalls oft. Dies ist ein Verdienst der Spielleiter Albert Kellner und Karl Vollmer, die sich sehr engagieren und im Interesse der Vereine planen", lobt Uwe Sitz die Funktionäre.Im wohl letzten Heimspiel vor der Winterpause erwartet der SV 08 Auerbach II in der A-Klasse Süd die SG Ensdorf II, die vier Punkte weniger auf der Habenseite hat - natürlich als Vorspiel vor dem Kreisligamatch es SV 08 Auerbach gegen die DJK Utzenhofen. Die Liebe zur Oberpfalz bleibt bestehen, aber mit ein paar Punkten vor der Winterpause könnte sie ja noch inniger werden....