Marco Luber ist sich sicher: "Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein!" - Sein Benefiz-Dart-Turnier in den Räumlichkeiten des Geflügelzuchtvereins in Auerbach kam super an. 1161 Euro blieben dank zahlreicher Sponsoren, einer Tombola, den Startgebühren und vielen Gästen als Erlös übrig.

"Entstanden ist es eigentlich nur aus Blödsinn. Zu Gast im Vereinsheim hatten Wirt Achim Kustner und ich die Idee. Keine 14 Tage später traten sechs Mannschaften gegeneinander an", erzählt der Organisator.Luber konnte sogar zwei Liga-Mannschaften aus Pottenstein und Speichersdorf für das Dart-Turnier gewinnen. Die anderen vier Mannschaften boten Freizeitspieler aus der näheren Umgebung auf. Der Sieg ging zum Erstaunen aller an die Hobby-Mannschaft DC Empire, deren Teamleader ausgerechnet der Organisator des Turniers war. "War schon ein komisches Gefühl, den Pokal an die eigene Mannschaft zu überreichen", meinte Luber schmunzelnd.Das Geld geht an das SOS-Kinderdorf in Immenreuth. Einrichtungsleiter Holger Hassel konnte sein Glück kaum fassen: "Mit einer solch hohen Summe hatte ich nicht gerechnet. Eher so mit 300 Euro." Mit dem Geld soll ein Teil der Ausstattung für eine weitere Familie gezahlt werden.Aktuell befinden sich auf dem Gelände in Immenreuth 15 Kinderdorffamilien, die je ein eigenes Haus nach ihren Wünschen bewohnen. "Wir wollen ein Stück weit Ersatzfamilie sein für Kinder und Jugendliche, die eine harte Kindheit hinter sich haben. Wir sprechen hier von schweren Sozialfällen. Damit meine ich psychische Erkrankungen oder suchtkranke Eltern", erklärt Hassel. Um ein möglichst normales Leben zu führen, gehen die Kinder und Jugendlichen in öffentliche Schulen und Kindergärten. Das SOS-Kinderdorf lebt von Spenden und freut sich über Unterstützung.Dank galt den Sponsoren Hutzelhof, Blumen Schnödt, Cherry, Heim + Haus, Fensterbau Gnahn, Autohaus Eckart, Getränke Weiß, Getränke Müller und Landfuxx.