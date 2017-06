Der Schützenverein D' Speckbachpelzer hat seine Vereinsmeister und neuen Würdenträger ermittelt. Als Schützenkönig regiert Jochen Wittmann. Ihm stehen als Ritter Jens Wittmann und Achim Leißner zur Seite.

Michelfeld. Zur Schützenliesl wurde Ute Zinner gekürt. Sie wird vertreten von Petra Leißner. Über den Titel des Jugendkönigs freute sich David Leißner. Ein Schuss aus einem alten Gewehr krönte Alfred Linhardt zum Knickkönig. Zum Knickmeister wurde Josef Diertl ernannt.Geehrt wurden bei der Königsproklamation auch Schützen der verschiedenen Altersstufen. Den ersten Platz nahm bei den Schülern Maxima Schmiedl (151 Ringe) ein. Sie wurde in der vergangenen Woche Zweite bei der Landesmeisterschaft im Luftpistolenschießen. Die zweiten und dritten Plätze im Schießen der Schüler belegten Christoph Wolfram und Simon Leißner.Die besten Schützen bei den Junioren waren Florian Diertl (170 Ringe) und Philipp Zinner (160 Ringe). In der Schützenklasse trafen Ingo Kroher (174 Ringe), Jochen Wittmann (169 Ringe) und Alexander Kroher (162 Ringe) am besten. Vorn lagen in der Damenklasse Petra Leißner (117 Ringe) und Ute Zinner (109 Ringe).Die Spitzenplätze in der Altersklasse machten Alfred Linhardt (183 Ringe), Hans Schmiedl (164 Ringe) und Herbert Zinner (162 Ringe) unter sich aus. In der offenen Klasse Luftpistole taten sich Josef Diertl, Achim Leißner und Thomas Zinner hervor.Die besten Schützen durften sich auch über Pokale freuen. Zu ihnen gehörte die zwölfjährige Anna Kroher. Jugendpokale wurden überreicht an Christoph Wolfram, David Leißner und Isabell Lord. Mit weiteren Pokalen wurden auch langgediente Schützen geehrt wie Thomas Müller, Thomas Zinner und Achim Leißner.Beim Bogenschießen zeigte die Gruppe der Schüler mit Lena Hofmann, Tana Lehmann und Leo Kroher besonders gute Leistungen. Ebenfalls gut ins Ziel trafen die Damen Daniele Hofmann, Ute Zinner und Thea Hofmann sowie die Schützen Thomas Hofmann, Stefan Lord und Thomas Zinner.Schützenmeister Josef Diertl zeigte sich sehr zufrieden mit den sportlichen Erfolgen der verschiedenen Schießgruppen. Er lobte besonders die ausgezeichnete Jugendarbeit und das gute Verhältnis innerhalb des Vereins.