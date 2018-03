Drei Silbermedaillen - erfreuliche Bilanz für Ursula Reich vom SV 08 Auerbach bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen. 65 Vereine aus ganz Bayern hatten 1219 Meldungen abgegeben. Reich, einzige Starterin aus Auerbach, erkämpfte sich in der Altersklasse 55 über 100 und 200 Meter Freistil sowie über 50 Meter Rücken jeweils die Vizemeisterschaft. In der 4x50-Meter-Freistilstaffel mixed schrammte sie mit der Mannschaft der SG Nordoberpfalz auf dem 4. Platz knapp am Podest vorbei.