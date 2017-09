Wenn die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach auch in dieser Runde wieder die Klasse halten wollen, müssen sie am Ende möglichst besser abschneiden als Rang zehn. Damit steht gleich am zweiten Spieltag ein wegweisendes Duell bei einem der Teams mit der gleichen Zielsetzung an. Mit dem Aufsteiger HSV Hochfranken erwartet die Oberpfälzer am Samstag, 23. September, ein starker Gegner, der ungeschlagen durch die oberfränkische Bezirksoberliga marschierte und mit 41:3 Punkten die Meisterschaft einfuhr. Anpfiff in der Realschulturnhalle in Selb ist um 18 Uhr.

Ähnlich wie in Auerbach erhofft man sich bei den Oberfranken, dass man möglichst frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Welch anderer Wind in der Landesliga weht, musste der HSV allerdings bereits am ersten Spieltag bei der deftigen 23:35-Niederlage bei der HSG Lauf/Heroldsberg erkennen."Hochfranken hat zwar mit zwölf Toren verloren, hat das Spiel aber lange ausgeglichen gestalten können - und das gegen einen guten Gegner", warnt Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt davor, den Neuling zu unterschätzen. Auffallend war, dass sich nur fünf HSV-Spieler in die Torschützenliste eintrugen, wobei Philipp Mocker (11/5) und Jonas Dirr (6) den Löwenanteil übernahmen.Um nicht mit einem kompletten Fehlstart in die Runde zu gehen, so Auerbachs Spielertrainer, müsste sich sein Team im Vergleich zur Vorwoche "deutlich steigern, in der Abwehr und vor allem bezüglich der Chancenverwertung". Da kommt es eher zur Unzeit, dass neben dem erneut wegen einer Knieverletzung fehlenden Maxim Pankraz auch noch Sebastian Bürger wegen einer Handgelenksverletzung ausfällt. Schnödt, der selbst noch an seiner schmerzlichen Fersenprellung laboriert, muss zudem befürchten, dass mit Jan Wislicenus (Muskelquetschung) ein weiterer wichtiger Spieler ausfällt.SV 08 Auerbach: Kroher, Friedl, Tannenberger, Herold, Schnödt (?), Brendl-Suchanek, Weisser, Ziegler, Eckert, M. Hofmann, Wislicenus (?), A. Hofmann, Schalanda.