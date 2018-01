Die SpVgg SV Weiden hat die besten Budenzauberer. Das Team von Trainer Stefan Fink gewann am Samstag den Edeka-Schöffler-Cup in Auerbach. Mit beeindruckender Dominanz setzte sich die Wasserwerk-Truppe in einem hochkarätigen Feld durch. Die Überraschungsmannschaft stellte die SpVgg Pfreimd, der Bezirkligist holte einen grandiosen zweiten Platz. Erst im Finale waren die Hallenspieler von Trainer Alexander Götz chancenlos. Dritter wurde die DJK Gebenbach, die im Neunmeterschießen den Titelverteidiger Fortuna Regensburg bezwang.

Der Edeka-Schöffler-Cup bot wieder einmal sehr guten Hallenfußball. Mit der SpVgg SV Weiden, welche die begehrte Trophäe dieses Mal zum zweiten Mal nach 2008 gewann, erlebten die Zuschauer eine zunehmend dominante Torfabrik in einem bärenstarken Feld.Gastgeber SV 08 Auerbach bezwang zwar in der Vorrunde Fortuna Regensburg mit 3:2. Am Ende mussten sich die Auerbacher aber mit dem achten Rang zufrieden geben.Gruppe AATSV Erlangen - DJK Gebenbach 2:2 SV Etzenricht - SpVgg SV Weiden 1:2 SV Etzenricht - ATSV Erlangen 4:4 SpVgg SV Weiden - DJK Gebenbach 2:2 ATSV Erlangen - SpVgg SV Weiden 3:4 DJK Gebenbach - SV Etzenricht 2:11. SpVgg SV Weiden 8:6 7 2. DJK Gebenbach 6:5 5 3. ATSV Erlangen 9:10 2 4. SV Etzenricht 6:8 1Gruppe BSV 08 Auerbach - FC Amberg 1:2 SpVgg Pfreimd - Fortuna Regensburg 2:3 SpVgg Pfreimd - SV 08 Auerbach 4:2 Fortuna Regensburg - FC Amberg 2:2 SV 08 Auerbach - Fortuna Regensburg 3:2 FC Amberg - SpVgg Pfreimd 1:31. SpVgg Pfreimd 9:6 6 2. Fortuna Regensburg 7:7 4 3. FC Amberg 5:6 4 4. SV 08 Auerbach 6:8 3HalbfinaleSpVgg SV Weiden - Fortuna Regensburg 9:2 SpVgg Pfreimd - Gebenbach n.N. 7:6 (3:3)Spiel um Platz 7SV Etzenricht - SV 08 Auerbach 3:2Spiel um Platz 5FC Amberg - ATSV Erlangen 4:3Spiel um Platz 3F. Regensburg - Gebenbach n.N. 9:8 (4:4)FinaleSpVgg SV Weiden - SpVgg Pfreimd 5:0Bester Torhüter: Matthias Plail (SpVgg Pfreimd)Bester Spieler: Benjamin Werner (SpVgg SV Weiden)Beste Torschütze: Michael Busch (SpVgg SV Weiden) 8 Tore