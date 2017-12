Die gute Jugendarbeit im Motorsportclub bringt heuer wieder beachtliche Erfolge hervor, wie sich bei der Jahressportehrung zeigt. Pokale und Medaillen für die erfolgreichsten Nachwuchsfahrer bestätigen, dass das Engagement der Verantwortlichen Früchte trägt.

Ausblick Als Dankeschön an die vielen Helfer sei im kommenden Frühjahr eine Tagesfahrt nach München mit Besuch des Olympiaparks, der BMW-Welt und des BW-Oldtimer Museums geplant. Unterstützt wird das ganze vom ADAC. Als ein Höhepunkt im Jahr 2018 soll die 40-Jahr-Feier des MSC Auerbach eingehen, die ebenfalls im Frühjahr noch vor der Saisoneröffnung stattfinden soll. Als Gäste hofft man auch auf die beiden früheren Aushängeschilder Michael Rebhan und Ronny Dobmeier, die dem MSC als Mitglieder treu geblieben sind. "Sie haben ihren Weg gemacht", so Wittmann. (cs)

Eigens betont wurde vom Vorsitzenden Dieter Wittmann, dass man Wert darauf legt, auch Nichtmitglieder in die Jugendarbeit in allen Sparten einzubinden. Durch "grandiose Leistungen" konnte Christian Bachmann seine Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre als Kart-Pilot toppen. "Er ist ein Phänomen", brachte es der Vorsitzende auf den Punkt. Von den 29 Starts konnte er 21 mit dem 1. Platz abschließen. Mit den weiteren Rängen zwei (dreimal) und drei (einmal) sicherte er sich 25 Mal einen Podestplatz. Neben dem 1. Platz auf den NOB-Pokal konnte er sich als Bezirksmeister des BMV und des ADAC behaupten. Mit jeweils einem 1. Platz kehrte er als Bayerischer und Deutscher Meister von den Wettbewerben zurück.Der 3. Platz in der Nordbayerischen Meisterschaft sowie ein 4. Platz im Bundesendlauf des ADAC komplettierten die Erfolgsbilanz, die ihm neben den Pokalen die Sportmedaille einbrachte.Insgesamt 25 Mal am Start war Julian Härtl. Mit zwei 2. Plätzen und sechs 3. Plätzen schaffte er acht Mal den Sprung auf das Podest. Den 4. Platz erfuhr er sich beim NOB-Pokal, Platz drei bei der Bayerischen Meisterschaft sowie Platz sechs bei der Deutschen Meisterschaft. Sein Bruder Elias sicherte sich unter den 26 Starts 16 Mal einen Podestplatz durch elf 1. Plätze, zwei 2. und drei 3. Plätze. Er konnte sich als BMV- und ADAC-Bezirksmeister sowie als nordbayerischer Meister feiern lassen. Hinzu kommt der 2. Platz im Bundesendlauf des ADAC. Im 270er Kart-Slalom-Cup stand Sebastian Bachmann sechs Mal am Start in der Klasse 3, wobei er in der Nordbayerischen Meisterschaft Platz sechs herausfuhr. Ebenfalls sechs Mal am Start in der Klasse 2 war auch seine Schwester Sabine. In der Nordbayerischen Meisterschaft konnte sie sich mit dem 3. Platz einreihen.Den 8. Platz in der Nordbayerischen Meisterschaft erreichte Bianca Bachmann in der Klasse 3, Lando Fürst startete in der Klasse 2 sieben Mal für den MSC, bei der Nordbayerischen Meisterschaft gelang ihm Platz neun. Die Trophäe "Stein des Anstoßes" für Neueinsteiger im Jugend-Kart-Slalom konnte der siebenjährige Joel Böhm für seinen 1. Platz im ersten Rennen der Klasse 0 entgegennehmen. Sascha Schade erreichte im ersten Rennen in der Klasse 1 den siebten Platz. Vivian Shanice Popp brachte es auf 32 Starts mit jeweils einem zweiten und dritten Platz sowie dem 7. Platz im NOB-Pokal. Mit 18 Podestplätzen bei 31 Starts (darunter als Drittplatzierter auf den NOB-Pokal und Viertplatzierter in der Bayerischen Meisterschaft) kann Louis Sebald das Sportjahr abschließen.In der Kategorie Oldtimer/Touristik gab es Pokale für Thomas Kormann, Heinz Freiberger, Horst Nittmann und Günther Böhm. Durch den Tod von Fritz Hoss aus Pegnitz vor wenigen Monaten verlor die Abteilung Oldtimer des MSC eine große Hilfe. Er gehörte auch zum Kreis der Initiatoren des ersten Oldtimertreffens im Jahr 1994 am Freibadparkplatz. Mit Herbert Karl kann der MSC den einzigen Repräsentanten beim "Historischen Moto-Cross" stellen. Auch er erfuhr eine Würdigung für seine Leistung, ebenso Marco Wittmann für seine Teilnahme an der Kartrundstrecke. Dass er nur ein Rennen absolvierte, hängt mit dem Umstieg in diesem Jahr zum Schaltkart zusammen.Durch aktive Mitarbeit beim Schrauberlehrgang unter dem Motto "Otto Viertaktmotor" für Jugendliche wurde Vorsitzender Dieter Wittmann von dessen Sohn Marco sowie Thomas Käseberg unterstützt. Für das Training der Nachwuchsfahrer im Jugendkartslalom der Gruppe 1 stellten sich Marco Wittmann und Lando Fürst zur Verfügung, die Gruppe 2 wurde von Sportleiter Günther Bachmann, Kerstin Härtl und Christian Sebald betreut.Neben verschiedenen Verkehrsaktivitäten unter Einbindung des ADAC an Grund- Mittel- und Realschule wurde auch für zwei Tage ein Prüfdienst für Lastkraftwagen angeboten. Unter dem Motto "Fahrerassistenzsysteme" referierten Ehrenvorsitzender Hubert Trenz, Vorsitzender Dieter Wittmann und Fahrlehrer Diddi Schaller.