Großer Andrang herrschte bei den Bezirksmeisterschaften der Oberpfalz im Schwimmen. 90 Aktive absolvierten insgesamt 942 Starts im Hallenbad Schwandorf. Da musste erst ein neuer Zeitplan her, um alle Wettbewerbe bis zum frühen Abend über die Bühne zu bekommen.

Die sechs Auerbacher Teilnehmer stiegen mehrfach auf die Startblöcke. Erfolgreichster Teilnehmer war wieder einmal Markus Ruff, der in der offenen Klasse antrat. Fünf persönliche Bestzeiten - darunter drei Vereinsrekorde - bescherten ihm jeweils zweite Plätze. Über 50 Meter Freistil verpasste er in 25,05 Sekunden Gold nur um zwei Hundertstel.Zwei Medaillen erkämpfte sich Leonard Hieke mit seinen dritten Plätzen über 100 und 200 Meter Rücken. Die beiden jüngsten Auerbacher, Isa Gnan und Sandro Sendlbeck, beide Jahrgang 2005, landeten jeweils nur knapp geschlagen mehrfach auf dem undankbaren vierten Platz. Dabei erzielte Sandro bei fünf Starts jedes Mal eine persönliche Bestzeit.Miriam Budek und Tamara Reisner starteten über mehrere Sprintdistanzen. Die beiden Auerbacherinnen platzierten sich in der offenen Klasse jeweils im Mittelfeld.