40 Jahre Faszination rund um den Motorsport lässt der Vorsitzende Dieter Wittmann bei der Jubiläumsveranstaltung des Motorsportclubs (MSC) Auerbach aufleben. Erinnerungen an die eigene Kindheit gehören auch dazu.

Überwältigendes Gefühl

Deutsche Meistertitel

Wer einmal von diesem Rost-Virus infiziert ist, für den gibt es keinen Rückzieher. Vorsitzender Dieter Wittmann über seine Oldtimer-Leidenschaft

Unerschöpflich schien die Bilanz seit der Gründung vor 40 Jahren im damaligen Federhof. Hubert Trenz, inzwischen Ehrenvorsitzender, wurde dabei zum Vorsitzenden gewählt, Horst Nittmann sen. zu seinem Stellvertreter. Seit 2009 hat Dieter Witmann die Vereinsführung inne.In all den Jahren nahm natürlich der Motorsport einen besonderen Platz ein. Den Anstoß dafür gab die Motocross-Strecke auf dem Gottvaterberg: ein Dorado, das Cross-Fahrer anlockte, auch aus der benachbarten Herzogstadt. Der AMC Sulzbach-Rosenberg trug hier 1974 ein Meisterschaftsrennen aus. Fahrer wie Karl Reyzl und Karl Hajek zeigten ihr Können auf dem Motorrad; überwiegend von Maico und KTM.Gut 3000 Zuschauer standen an der Strecke, die es in sich hatte. Der gewaltige Steilhang kurz vor dem Hohen Felsen trieb viele Fahrer bei einer Auffahrt bei Regen zur Verzweiflung. Dieter Wittmann erinnert sich aber auch an Könner, die den Steilhang bergabwärts auf dem Hinterrad zwischen Bäumen hindurch schafften. Er selbst lernte die Tücken in seinen Kindertagen auf dem Bonanzarad kennen, mit dem er oft mehrmals am Tag anrückte. "Auf der Strecke, einige hundert Meter entfernt von der elterlichen Wohnung, lag immer Geröll. Man durfte nicht bremsen, sonst rutschte das Hinterrad weg und man stieg unweigerlich ab. Einfach weg von der Bremse und die Fuhre laufenlassen. Der kleine Gegenhügel der danach kam, bremste alles wieder ab. Wenn man unten angekommen ist, war das Gefühl überwältigend", geriet Wittmann ins Schwärmen.Die erste Clubmeisterschaft fand 1979 statt, die letzte 1987. Danach gab es nur noch Clubtrainings, zum letzten Mal 1994. Zwei Jahre später wurde der Motocross-Betrieb auf dem Gottvaterberg eingestellt.Mit Herbert Karl (Jahrgang 1958) hat der MSC ein Urgestein in seinen Reihen. Bereits in jungen Jahren reizte ihn der Ritt auf einem Motocross-Motorrad. Diesem Sport ist er bis heute treu geblieben. Rennen führen ihn durch ganz Deutschland und darüber hinaus nach Österreich und Tschechien. Viele Meister- und Vizemeistertitel gehen auf sein Konto.Auf einer Erfolgswelle schwimmt der Jugendkartslalom. Mittlerweile wurden 46 Läufe ausgetragen. Die Idee trug Hubert Trenz 1994 in den Verein. Er schlug auch den Freibadparkplatz als Slalomstrecke vor. Durch seine Lizenz als Sportkommissar für Automobil- und Motorradsport hat er auch den Namen des MSC über die Grenzen von Nordbayern hinausgetragen.Das Aushängeschild im Jugendkartslalom über Jahre, Michael Rebhan, ist heute mit organisatorischen Aufgaben bei der Koordination der ADAC-GT-Masters betraut. Inzwischen tritt Christian Bachmann in seine Fußstapfen. Bereits zwei Mal schmückte er sich mit deutschen Meistertiteln.Er befindet sich damit in der Gesellschaft weiterer nationaler Titelträger wie Horst Nittmann. Er startete in der Klasse Buggy 2 (bis 2000 ccm Hubraum). Der Motor aus einem Alfa Romeo leistete etwa 200 PS. 1987 fuhr er damit die Meisterschaft heraus. Zwei Mal Deutscher Meister (1986 und 1987), dazu die Deutsche Vizemeisterschaft 1988, schaffte Richard Iberl in der Klasse Buggy 1 (Motoren bis 1600 ccm Hubraum).1994 gab es das erste Oldtimertreffen, initiiert von Fritz Hoss und Helmut Sebald, auf dem Freibadparkplatz. Es war der Anstoß für Dieter Wittmann, dem Verein beizutreten. "Warum alte Fahrzeuge restaurieren?": Für den Kfz-Meister ist es die Anziehungskraft der Karossen bis aus der Vorkriegszeit. "Wer einmal von diesem Rost-Virus infiziert ist, für den gibt es keinen Rückzieher."Zusammen mit einer finanziellen "Spritze" überbrachte ADAC-Vorstandsmitglied Harald Walter eine Urkunde und den Dank für die Treue über 35 Jahre hinweg. Für den Bayerischen Motorsportverband gratulierte Präsident Ludwig Heining. Bürgermeister Joachim Neuß erinnerte sich an das Fortbewegungsmittel der 70er-Jahre, das Kettcar, das ihm die ersten Vorstöße in die Mobilität ermöglicht habe.