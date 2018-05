Fußballerinnen schlagen SV Wilting im Elfmeterschießen

Der SV 08 Auerbach sicherte sich durch einen 4:2-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den SV Wilting den BFV-Bezirkspokal der Frauen. Viele Zuschauer waren auf dem Sportgelände des Gastgebers und erlebten ein spannenden Duell der beiden Bezirksoberligisten. Wilting ging in der 28. Minute durch Lena Hausladen in Führung, die Auerbach durch einen von Sarina Geyer verwandelten Foulelfmeter in der 46. Minute ausglich. Im zweiten Spielabschnitt hätte jede Mannschaft die Begegnung zu ihren Gunsten entscheiden können, aber es blieb beim 1:1. Im anschließenden Elfmeterschießen war für Wilting nur Lena Hausladen erfolgreich, während bei Auerbach Sabine Biersack, Melanie Reng und Sarina Geyer trafen und den Pokalerfolg sicherten. Der SV 08 Auerbach hat sich jetzt für den Wettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert. Bei der Siegerehrung überreichte BFMA-Vorsitzende Kerstin Costa neben dem Pokal auch einen Gutschein in Höhe von 200 Euro und für den SV Wilting gab es einen Gutschein in Höhe von 100 Euro.