Vor nahezu 20 Jahren gelang Günther Lanz schon einmal der goldene Schuss. Jetzt wiederholt er dieses Kunststück. Es lässt sich auch mit einer Zahl ausdrücken, und zwar 274,4.

Unter den 15 Startern beim Königsschießen des Schützenvereins 1890 hatte der 1. Schießleiter mit diesem Teiler die Nase vorne. Er löst Christian Ziebell als König ab. Zugleich gewann Lanz mit 155 Ringen den Vereinsmeistertitel in der Luftgewehr-Altersklasse. Mit einem 302,8-Teiler steht Norbert Trenz dem König als 1. Ritter zur Seite. Heidi Kroher-Goß ist dank eines 358,6-Teilers 2. Ritter.Über vier Wochen bot sich den Schützen von 1890 die Gelegenheit, bei der Vereinsmeisterschaft im Sportschießen anzutreten. Den ersten Platz holte sich Moritz Küffner in der Juniorenklasse mit 125 Ringen. Die Schützenklasse blieb dieses Mal unbesetzt. Die Altersklasse führte Günther Lanz an, gefolgt von Gerhard Boßer mit 135 Ringen und Norbert Neumüller mit 125 Ringen.In der Seniorenklasse Meister aufgelegt erreichte Peter Burger mit 180 Ringen den Titel des Vereinsmeisters. Dicht auf dem Fersen waren ihm Elfriede König (177) und Norbert Trenz (171). Den ersten Platz in der Damenklasse holte sich Ulrike Trenz mit 153 Ringen knapp vor Heidi Kroher-Goß (152) und der Drittplatzierten Mandy Kraus (140). Auf Luftpistole in der offenen Klasse reichten 163 Ringe von Norbert Trenz zum Titelgewinn vor Mandy Kraus (152) und Norbert Neumüller (83). In der Seniorenklasse freihändig behauptete sich Dietmar Neugebauer (149) als Erster. Norbert Trenz (145) erreichte den zweiten Rang, und für Wolfgang Rausch (134) sprang der dritte Platz heraus.