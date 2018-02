Die SG Auerbach führt die Tradition der JFG Auerbacher Land (die es seit dieser Saison nicht mehr gibt) weiter und lädt an diesem Wochenende, 17. und 18. Februar, zum Sparkassen-Cup 2018 in die Helmut-Ott-Halle ein. 32 Teams in vier Altersstufen spielen insgesamt über 16 Stunden lang klassisch Hallenfußball mit Rund-um-Bande. Der Eintritt ist frei.

Im Teilnehmerfeld der D-Junioren gibt es am Samstag drei Favoriten auf den Turniersieg. Zudem darf man auf ein noch sehr junges und talentiertes Team des SK Lauf gespannt sein. In der Gruppe A spielen die SG Auerbach I , SG Neuhaus/Plech , SpVgg SV Weiden und JFG Obere Vils. In der Gruppe B stehen sich die SG Auerbach II, SV Raigering, FC Weiden-Ost und SK Lauf U10 (mit vier E-Junioren-Teams im Spielbetrieb) gegenüber.Der Gruppe A beim anschließenden U17-Turnier gehören die SG Auerbach I, JFG Obere Vils, SG Pottenstein und SK Lauf III an. In der Gruppe B spielen die SG Auerbach II (ohne Wertung, außer Konkurrenz), SG Neukirchen, FSV Gärbershof und 1. FC Creußen gegeneinander.Der Sonntagvormittag beginnt mit einem relativ ausgeglichen besetzten C-Junioren-Turnier, wobei aber wohl Bayernligist JFG Obere Vils (als Futsal-Bezirksmeister der Oberpfalz am Vortag am Samstag an der Bayerischen Meisterschaft der U15 in Bad Reichenhall am Start) herausragen wird. Die Auerbacher Jungs haben in dieser Saison schon bewiesen, dass sie unter dem Hallendach gut kicken können. Gruppe A: SG Auerbach I, SC Kirchenthumbach, SG Pegnitz I und JFG Obere Vils. Gruppe B: SG Auerbach II, SC Eschenbach, FC Weiden-Ost und SG Pegnitz II.Die Auerbacher A-Junioren treffen in der Gruppe A gegen die SG Tremmersdorf, 1. FC Creußen und JFG Obere Vils. In der Gruppe B versuchen die SG Neuhaus, JFG Mittlere Vils, SV Schwaig und SC Eschenbach mit seiner starken B-Junioren-Mannschaft ins Finale einzuziehen.Samstag, 17. Februar11 bis 14.42 Uhr: D-Junioren-Turnier (U13). 15.30 bis 19.24 Uhr: B-Junioren-Turnier (U17).Sonntag, 18. Februar10 bis 13.54 Uhr: C-Junioren-Turnier (U15). 14.30 bis 18.12 Uhr: A-Junioren-Turnier (U19). Anschließend immer Siegerehrung