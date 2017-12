Die Spieler des regionalen Amateurfußballs messen am Samstag, 30. Dezember, ihre Kräfte in Auerbach. Zum Ende des Jahres wartet ein richtiger Leckerbissen auf Fußballfans. Der Edeka-Schöffler-Cup lockt hochkarätige Teams in die Helmut-Ott-Halle. Die Gruppenauslosung stellt attraktive Begegnungen in Aussicht. In diesem Jahr dürfte es erneut spannend werden, denn das Teilnehmerfeld hat es in sich.

In der Gruppe A findet sich geballte Fußball-Power wieder. Neben den beiden Bayernligisten SpVgg SV Weiden und DJK Gebenbach treten die Landesligisten SV Etzenricht und ATSV Erlangen an. Mit Weiden und Gebenbach duellieren sich die Finalisten der beiden Vorjahre schon in der Gruppenphase. Obwohl beide Teams am Tag vorher schon beim Oberpfalz-Medien-Cup in Weiden antreten werden, darf man sich auf starke Truppen der beiden Clubs freuen. Im Dress der Gebenbacher wird dem Publikum das eine oder andere Gesicht bekannt vorkommen:Der erst 19-jährige Auerbacher Jonas Lindner spielt seit Sommer für die DJK und hat sich dort einen festen Platz erspielt. Eventuell wird auch das Auerbacher Brüderpaar Cengiz und Erdal Izmire auflaufen, das mittlerweile als Spielertrainer der zweiten Mannschaft fungiert.Mit dem SV Etzenricht gesellt sich eine Mannschaft hinzu, die auf eine Reihe hervorragender Platzierungen bei diesem Turnier zurückblickt. Die große Unbekannte ist Turnierneuling ATSV Erlangen. Die Erlanger kommen als Tabellenführer der Landesliga Nordost.In der Gruppe B stellt sich die Frage, ob Fortuna Regensburg auf seinen dritten Turniersieg in Folge zusteuert. In diesem Fall würde die als Wanderpokal deklarierte Trophäe endgültig an die Fortuna gehen. Zuzutrauen kann man es der Mannschaft von Trainer Helmut Zeiml. Im Vorjahr waren die Auerbacher die einzigen, die den späteren Sieger bezwangen. Mit Bayernligist FC Amberg kommt eine Mannschaft, die unberechenbar ist. Nicht unterschätzen sollte man die SpVgg Pfreimd, Zweiter der Bezirksliga Nord. Das Turnier wird um 13.30 Uhr eröffnet.