Fast vier Wochen nach der Partie gegen den MTV Ingolstadt treten die Handballer des SV 08 Auerbach am Samstag, 28. Oktober, erstmals wieder in eigener Halle an. Zu Gast ist der Tabellensiebte TV Münchberg - eine Achterbahn-Truppe.

Die Oberfranken, die in den beiden letzten Jahren ein Auf und Ab der Gefühle erlebten, haben sich noch einmal verstärkt und wollen in dieser Runde den Klassenerhalt möglichst frühzeitig unter Dach und Fach bringen. Mittelfristig lautet die Zielsetzung der Schnödt-Sieben zwar gleich, kurzfristig möchte man sich jedoch für die in Sulzbach gezeigte Leistung rehabilitieren. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 18 Uhr.Vorteil Münchberg; so lautete die interne Bilanz der beiden Teams am Ende der vergangenen Saison. Hatte der TV Münchberg in der Helmut-Ott-Halle klar mit 32:24 verloren, so stellte er im Rückspiel den direkten Vergleich mit einem überlegenen 36:25 Sieg zu seinen Gunsten und landete daher in der Endabrechnung mit 26:26 Zählern zwei Plätze vor dem punktgleichen SV 08 Auerbach.Beide Teams entgingen nur knapp dem Abstieg in die Bezirksoberliga, ein Ergebnis, das vor allem in Münchberg so nicht erwartet worden war, schließlich hatte man am Ende der Saison 2015/2016 die Vizemeisterschaft gefeiert und war nur knapp in der Aufstiegsrelegation zur Bayernliga gescheitert. In der aktuellen Runde soll nun alles anders werden, möglichst frühzeitig soll der Klassenerhalt gesichert werden, auch wenn mit dem Tschechen Lukas Kral, der seine Handballschuhe verletzungsbedingt an den berühmten Nagel gehängt hat, ein wichtiger Baustein im Rückraumverbund der Oberfranken fehlt.Dagegen hängten die beiden vielseitig einsetzbaren Münchberger Handball-Urgesteine Christoph Bär und Daniel Winterstein noch eine weitere Saison dran. Ebenso weiterhin dabei sind die Rückraumakteure Torsten Krauß, Jan Lad, Vit Kalas und Daniel Schrepfer. Während Krauß die letztjährige Niederlage der Blau-Weißen fast alleine verursachte, hat sich Schrepfer in der vergangenen Runde zu einem veritablen Landesliga-Spieler entwickelt.Einen Neuzugang konnten die Oberfranken auf der rechten Außenbahn vermelden, wo mit dem Tschechen Jakub Skvaril (31) nicht nur ein Linkshänder, sondern auch ein erfahrener Spieler die Position optimal besetzt. Kreisläufer Stefan Müller (29) gehört ebenfalls zu den erfahreneren Akteuren und erwies sich in den beiden Spielen der letzten Saison als den Auerbacher Abwehrspielern körperlich deutlich überlegen.Für die Angreifer des SV 08 Auerbach bietet sich die Gelegenheit, zu zeigen, dass sie auch einen guten Torhüter überwinden können. Ausgerechnet jetzt fällt mit Maxim Pankraz diesmal einer der Lichtblicke vom vergangenen Wochenende aus. Daneben müssen die Blau-Weißen verletzungsbedingt auf Matthias Edtbauer verzichten, ebenso wie weiterhin auf Spielertrainer Matthias Schnödt.