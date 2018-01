Mit einem Auswärtsspiel beim direkten Tabellennachbarn HSG Fichtelgebirge starten die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach ins Jahr 2018. Nach einer wechselhaften Hinrunde liegen die Oberfranken derzeit auf Platz zehn und haben nur einen Pluspunkt Rückstand auf den SV 08, wobei die Bergstädter ein Spiel weniger absolviert haben. Zuletzt zeigte die Formkurve des Vorjahres-Fünften zwar wieder eher nach oben, dennoch hat man gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und will den Anschluss an das Mittelfeld nicht verlieren. Anpfiff in der städtischen Sporthalle in Marktredwitz ist um 16.30 Uhr.

"Schon ein Punkt wäre Gold wert." Mit diesen Worten beendete Matthias Schnödt seine Aussicht auf das kommende Spiel. Dabei warnte er sein Team vor allem vor der torgefährlichen Rückraum-Reihe der Oberfranken. "Die HSG hat mit Johannes Wippenbeck, Erik-Ludwig Hammer und Markus Tröger einen sehr dominanten Rückraum." Wippenbeck (24), der bereits in der letzten Saison bester Torschütze im Team war, beweist auch in der laufenden Saison immer wieder, dass er zu den besten Werfern der Liga gehört und belegt mit 70 Treffern derzeit Platz sieben in der aktuellen Torschützenliste der Nord-Staffel. Seine beiden Kollegen, die in dieser Liste ebenfalls unter den 20 Besten sind, haben bisher jeweils 53 Tore erzielt. Daneben hat sich Markus Tröger inzwischen als Chef der Abwehrreihe etabliert. Hinter dieser Reihe steht mit dem Tschechen Miroslav Brosko ein erfahrener Torhüter.Für Auerbach, das ohne Raul Adam und voraussichtlich ohne den erkrankten Maxim Pankraz antreten muss, wird es darauf ankommen, durch eine aggressive Abwehr die Rückraumschützen der HSG zu bremsen. "Auswärts ist es immer schwer" wies Matthias Schnödt darauf hin, dass sein Team in der laufenden Runde erst drei Punkte in fremden Halle ergatterte.