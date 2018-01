Mit einer verdienten, wenn auch etwas zu hoch ausgefallenen 28:35-Auswärtsniederlage bei der HSG Fichtelgebirge endete das erste Landesligaspiel des Jahres für die Handballer des SV 08 Auerbach. Durch die Niederlage tauschte der SV 08 mit der HSG den Platz und liegt mit nun 9:15 Punkten auf Rang zehn, nur noch zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Da wäre durchaus mehr drin gewesen für die Handballer des SV 08 Auerbach. In einem Spiel, in dem sich zwei Teams gegenüber standen, die beide über weite Strecken mit Problemen zu kämpfen hatten, gab am Ende die bessere mentale Einstellung den Ausschlag zugunsten der Gastgeber. Denn auch wenn Auerbach schon in den ersten Minuten mit großen Problemen in der Chancenverwertung zu kämpfen hatte, gelang es den Hausherren nicht, Kapital daraus zu schlagen. Immer wieder scheiterten sie an der relativ gut stehenden Abwehr der Oberpfälzer. Vor allem Johannes Wippenbeck konnte sich kaum entscheidend in Szene setzen und so stand es in der 16. Minute gerade einmal 5:5. Bedenkt man, dass bis dahin Auerbach bereits zwei Siebenmeter vergeben und eine Strafzeit abgesessen hatte, erkennt man schnell, dass die Gäste frühzeitig eine gute Chance vergaben, den Gegner trotz harzlosem Spielgerät zu beeindrucken. Vielmehr ließ schon jetzt bei einigen der Auerbacher die Körperspannung zu wünschen übrig. "Wir gehen in das Spiel, zeigen von Anfang an gewisse Schwächen im Abschluss und liegen dennoch nach einer Viertelstunde gleich auf", beklagte Matthias Schnödt vor allem die Körpersprache seines Teams. "Anstatt Kapital aus der Unsicherheit des Gegners zu schlagen, geben wir frühzeitig das Spiel aus der Hand." Innerhalb der nächsten fünf Minuten gelangen den Gasgebern vier unbeantwortete Treffer (9:5). Maximilian Hofmann hatte in der 19. Minute erneut einen Strafwurf vergeben, dabei den Torhüter im Gesicht getroffen und war dafür mit der Roten Karte bestraft worden. Ohne Hofmann verblieb Matthias Schnödt als der einzige Routinier auf Seiten der Gäste. Der Spielertrainer wollte nun noch mehr Verantwortung auf dem Spielfeld übernehmen und mutete sich streckenweise zuviel zu. Auerbach erholte sich von dem Zwischenspurt der Fichtelgebirgler nicht mehr.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (5/1), Schnödt (5/1), Brendel-Suchanek, Weisser (3), Bürger (1), Eckert (1), Ziegler, Herold (4), Wehner (3), A. Hofmann (6), Schalanda, M. Hofmann - Zuschauer: 200 - Spielfilm: 0:1, 1:1, 3:1, 4:3, 5:4, 5:5, 9:5, 9:7, 13:9 - 13:10, 15:10, 18:12, 18:15, 20:15, 26:20, 26:23, 28:23, 28:24, 32:26, 34:27, 35:28