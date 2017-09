Die Handballer des SV 08 Auerbach sind mit einer deutlichen wie verdienten 24:34 (10:14)-Niederlage gegen die favorisierte SG Regensburg in die neue Saison gestartet. Vor etwa 180 Zuschauern vergab das Team um Spielertrainer Matthias Schnödt bereits in der ersten Hälfte zu viele gute Möglichkeiten und ließ auch in der Defensive die nötige Aggressivität gegen die präzise spielenden Gäste vermissen, so dass die Niederlage auch in der Höhe verdient erscheint.

"Wenn man so viele gute Chancen vergibt, wenn man den Gegner machen lässt, was er will und wenn dann auch noch die Torhüter einen unglücklichen Tag erwischen, dann kann man sich nicht über ein so deutliches Ergebnis beklagen." Matthias Schnödt zog ein enttäuschtes Fazit über die vorangegangene Partie, wies jedoch auch gleich darauf hin, dass die SG Regensburg kein echter Gradmesser für den SV 08 Auerbach sein kann.Viel zu groß sei der Unterschied zwischen den Domstädtern, die um den Aufstieg in die Bayernliga mitspielen wollen und dem um den Klassenerhalt kämpfenden SV 08. "Regensburg hat heute guten Landesliga-Handball gezeigt. Sie haben schnell und druckvoll gespielt, sichere Pässe, kaum Fehler, da muss schon alles funktionieren, wenn man eine Chance haben will," zeigte sich Manager Peter Hackenberg durchaus beeindruckt vom Gegner, aber gleichzeitig nicht übermäßig enttäuscht von der Auftaktniederlage der Blau-Weißen.Auerbach, das ohne den verletzten Maxim Pankraz und den privat verhinderten Karsten Herold antrat, tat sich von Anfang an schwer, in die Partie zu finden. Immer wieder scheiterten die Gastgeber am gut haltenden Regensburger Tormann Simon Rada, aber auch an ihrer eigenen Ungenauigkeit. So war es für die Gäste ein Leichtes, bis zur 14. Minute auf ein vorentscheidendes 2:7 davon zu ziehen.In der Folgezeit hatte Regensburg die Partie fest im Griff und ließ den Gastgeber nicht näher als vier Treffer herankommen. Auch in der zweiten Hälfte scheiterte Auerbach immer wieder selbst aus aussichtsreichster Position und ließ defensiv dem Gegner, vor allem dem stark aufspielenden Marcel Elgeti, viel zu viel Raum.SV 08 Auerbach: Kroher, Friedl, Tannenberger (8), Schnödt, Hofmann M. (4/3), Brendel-Suchanek (1), Weisser (3), Ziegler, Eckert (3), Wislicenus (2/1), A. Hofmann, Schalanda (1), Bürger (2)Spielfilm: 1:0, 1:2, 2:2, 2:7, 4:7, 7:11, 7:13, 10:14 - 10:15, 11:17, 12:19, 17:25, 20:26, 24:29, 24:34