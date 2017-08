Die Handballer des SV 08 Auerbach befinden sich in der Vorbereitung auf ihre zweite Landesliga-Saison. Nach Rücktritten einiger Spieler muss Trainer Matthias Schnödt aus einem deutlich veränderten Kader ein Team bilden. Zumindest das Saisonziel ist bereits klar definiert.

Zur Überraschung der Verantwortlichen und des Trainers erklärten mehrere Spieler, für die neue Runde nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Deshalb kann es nur um den Verbleib in der Landesliga gehen. Wie der Kader, der den Klassenerhalt schaffen soll, genau aussehen wird, steht indes noch nicht fest."Da gab es die unterschiedlichsten Gründe" so Abteilungsleiter Paul Rupprecht zu den Abgängen. "Dem einen war die Belastung zu groß und der andere hatte keine rechte Lust mehr. Für die meisten jedoch stand und steht ihr berufliches Fortkommen im Vordergrund, ein Grund, der für alle Beteiligten nachvollziehbar ist." So muss Matthias Schnödt in der neuen Saison auf Florian Kolb, Moritz Hofmann und Thomas Bauer verzichten. Auch Sebastian Bürger und Matthias Edtbauer stehen für den Spielbetrieb aufgrund ihrer Ausbildung nicht zur Verfügung. Jonathan Kraus gehört zwar weiterhin zum Aufgebot der Oberpfälzer, wird aber nach einem Auslandssemester voraussichtlich erst zur Rückrunde wieder ins Training einsteigen."Wir hatten mit mehreren Spielern für die neue Saison Kontakt, haben aber leider meist Absagen erhalten. Mit einzelnen stehen wir noch in Verhandlungen", erklärt Manager Peter Hackenberg. Immerhin können mit Jan Wislicenus und Jonas Brendel-Suchanek zwei Neuzugänge vermeldet werden. Der 21-jährige Spielmacher Wislicenus kommt vom letztjährigen Ligakonkurrenten TV 1861 Erlangen-Bruck II, während Brendel-Suchanek (24) zuletzt beim TSV Stein in der Bezirksoberliga aktiv war. Für Trainer Schnödt stellen beide eine deutliche Verstärkung dar. Somit steht dem Trainergespann ein Rumpf-Team von neun Mann zur Verfügung. Um überhaupt ein konkurrenzfähiges Team für die Landesliga zu stellen, sollen mehrere junge Kräfte eingebaut werden.Zum Beispiel Maxim Pankraz. Der 18-Jährige wechselte vor der Saison zusammen mit Paul Neuß zum HC Erlangen und qualifizierte sich dort mit der A-Jugend für die Jugend-Bundesliga. Da er bereits einmal im Auswahl-Kader des BHV gemeldet war, besteht für ihn die Möglichkeit eines Doppelspielrechtes für ein Männerteam des SV 08 Auerbach.Daneben gehören die Nachwuchsspieler Lukas Weisser, Max-Anton Seiffert und Stefan Ziegler zum Kader. Ob sich an der Personalsituation bis zum Saisonauftakt in der Landesliga am 16. September noch etwas ändert, bleibt abzuwarten.