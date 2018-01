Im ersten Oberpfalz-Derby des Jahres beim Top-Favoriten SG Regensburg unterlagen die Handballer des SV 08 Auerbach klar mit 22:30 (12:16).

Spielertrainer Matthias Schnödt zeigte sich dennoch weniger enttäuscht als zuletzt, denn sein Team hatte die Vorgabe, möglichst lange im Spiel zu bleiben, fast 50 Minuten lang sehr gut umgesetzt.Trotz des am Ende um einige Tore zu hoch ausgefallenen Ergebnisses, sah Schnödt etliche positive Ansätze, auf denen sich für die kommenden Spiele aufbauen lässt.Während Regensburg wieder die Tabellenspitze der Landesliga übernimmt, bleibt Auerbach mit 9:17 Punkten auf Rang zehn, zwei Pluspunkte vor dem ersten Abstiegsplatz.Vor allem die Defensive der Bergstädter in Zusammenarbeit mit einem sehr gut haltenden Raul Adam bot über weite Strecken eine überzeugende Leistung. Dennoch sah es zunächst nach einer deutlichen Angelegenheit für den haushohen Favoriten aus, denn nach etwas mehr als fünf Minuten lagen die Hausherren bereits mit 4:1 in Front.Vor der, für einen Meisterschaftsfavoriten und souveränen Tabellenführer enttäuschend schwach besetzten Kulisse, ließ sich Auerbach allerdings nicht übermäßig beeindrucken. Vor allem der zuletzt gescholtene Alexander Tannenberger dreht nun, sehr zur Freude des knappen Dutzends mitgereister blau-weißer Fans, auf und brachte seine Farben wieder ins Spiel. Bis zur 18. Minute erzielte er allein sechs seiner insgesamt 10 Treffer und konnte dabei kaum von der gegnerischen Abwehr gestoppt werden. Auerbach glich nicht nur aus, sondern übernahm in der 18. Minute sogar mit 7:8 kurzzeitig die Führung.Regensburg antwortete mit einem vorentscheidenden Zwischenspurt, traf innerhalb der nächsten sechs Minuten bei nur einem Gegentor sechsmal. Aber Auerbach hielt den Rückstand konstant bei drei, vier Toren und ließ sich nicht abschütteln. Alexander Tannenberger verkürzte in der 42. Minute per Strafwurf gar auf 20:18.Dann nutzten die Gastgeber mit ihrer individuellen Klasse gnadenlos die Fehler der Auerbacher aus und rissen das Spiel an sich.SV 08 Auerbach: Adam, Seiffert, Schnödt, Mo. Hofmann, Brendel-Suchanek, Bürger (1), Ziegler, Eckert (2), Weisser (1), Herold (2), A. Hofmann (2), Pankraz (4), Schalanda, Tannenberger (10/3) - Zuschauer: 100Spielfilm: 1:0, 2:0, 4:1, 4:4, 7:8, 11:8, 13:9, 15:10, 16:12 - 16:13, 20:18, 22:18, 22:19, 27:19, 30:22