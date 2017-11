Das Handballderby in der Bezirksliga West zwischen dem SV 08 Auerbach II und der HG Amberg hat tatsächlich die vielzitierten eigenen Gesetze. Und einen unerwarteten Sieger.

Die gastgebende Landesliga-Reserve sicherte sich beim 26:25 (12:15)-Erfolg über den Tabellendritten aus Amberg etwas überraschend beide Punkte. Vor dem Anpfiff war die Favoritenrolle klar verteilt, denn Auerbach (2:6 Punkte) war deutlich schwächer in die Saison gestartet als der Bezirksoberliga-Absteiger aus Amberg (8:4). Doch davon war von Beginn an erst einmal überhaupt nichts zu sehen: Die Hausherren fanden super in die Partie und führten nach weniger als fünf Minuten bereits mit 5:2. Der Motor der Amberger, die nahezu in Bestbesetzung antreten konnten, kam erst langsam ins Laufen. In der Folgezeit verlagerten sich die Kräfteverhältnisse dann immer ein wenig mehr in Richtung der Gäste, die zur Pause mit 15:12 führten.Nach dem Seitenwechsel lagen die Amberger zunächst weiter in Front, doch der Spielfluss ging mehr und mehr verloren. HG-Teamkoordinator Roman Will musste zusehen, wie die HG häufig zu früh abschloss und sich dabei zu viele Fehlwürfe leistete. Auerbach nutzte die Ballgewinne mitunter zu einfachen Toren und ein Dreierpack von Sebastian Raß machte aus einem 20:21 eine 23:21-Führung der Auerbacher. Der unerwartete und unnötige Rückstand ließ die Gäste noch hektischer werden. "Wir haben zu undiszipliniert gespielt. Das war nicht das, was wir können und auch trainieren", ärgerte sich Will über zu viele Einzelaktionen. Auerbach zog so sieben Minuten vor Schluss auf 25:21 davon. Die Amberger bäumten sich noch einmal auf und 84 Sekunden vor der Schlusssirene verkürzte Marek Nachtman per Strafwurf auf 25:26. Das sollte as aber mit den Toren gewesen sein. Will: "Wir waren nicht schlechter, aber wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und uns die Niederlage selbst eingebrockt. Mit der Leistung im Angriff war ich über weite Strecken überhaupt nicht zufrieden."SV 08 Auerbach II: K. Edtbauer 7/3, Raß, Schwemmer je 5, Hein, G. Folkenborn je 3, Küfner, Süssner, Ziegler je 1 sowie Reger, Wüst, Friedl, HerrmannHG Amberg: Nachtman 8/4, Zilak 4, Lulla 4/2, Oursin 3, M. Schaller, Kührlings je 2, Rössle, Turner je 1 sowie Andersch, Strohbach, Klann, Feldbauer, Wismeth