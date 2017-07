Ungeschlagen und mit 10:0 Punkten belegte die Kleinfeldmannschaft U 9 des Tennisclubs Rot-Weiß Auerbach den ersten Platz in ihrer Klasse. Jetzt freuen sich (von links) Hannes Kriegisch, Franz Eisend, Korbinian König, Noah Braun, Konstantin Oginski und Cedric Zeitler auf die Oberpfalzmeisterschaft im Kleinfeld. Dazu treten sie an diesem Samstag in Kümmersbruck an. Bild: exb