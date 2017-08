Der Motorsportclub Auerbach schickt zwei Kartfahrer zum Bundesendlauf in Kuppenheim (Baden-Württemberg). Ihre Tickets lösten sie bei den nordbayerischen Meisterschaften in Bad Brückenau. Vier Auerbacher waren dort am Start, die auch im September bei der bayerischen Meisterschaft in Ansbach antreten dürfen.

Elias Härtl wurde als Favorit in der Klasse 2 gehandelt, nachdem er diese Meisterschaft schon 2015 gewonnen. Den hohen Erwartungen wurde er gerecht und fuhr auf Platz eins. In Klasse 1 fuhren für den MSC Louis Sebald als Newcomer und Julian Härtl mit. Louis verpasste nur knapp den begehrten dritten Platz, der die Zulassung zum Bundesendlauf bedeutet hätte. Julian platzierte sich im vorderen Mittelfeld.In der Klasse 5 sicherte sich Christian Bachmann als Dritter seine neunte Teilnahme am Bundesendlauf in Folge. Bis kurz vor Schluss kämpfte er an der Spitze mit. Den zweiten Platz verpasste er nur um eine Hundertstelsekunde.