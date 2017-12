Die besten Motorsportfahrer wurden im Kongresszentrum von Bad-Windsheim am vergangen Wochenende vom ADAC Nordbayern unter dem Motto "Am Puls der Geschwindigkeit, simply the best 2017" geehrt. Der MSC Auerbach war mit den Fahrern Christian und Sabrina Bachmann sowie Elias Härtl vertreten. Bei dieser Ehrung werden die Fahrer mit den ersten drei Plätzen in der nordbayerische Meisterschaft oder den Landesmeisterschaften eingeladen, hier sind auch die Fahrer der DTM oder Formel zu finden, soweit sie unter der Flagge des ADAC Nordbayern fahren. Christian und Elias wurden für ihre Verdienste im Jugend-Kart-Slalom und Sabrina im 270er Kart-Slalom ausgezeichnet. Insgesamt waren hier weit über 100 Fahrer vertreten. Die Sportfahrerehrung des ADAC-Nordbayern ist eine der begehrtesten Ehrungen, da hier für ein interessantes Programm gesorgt wird, zudem sind hier mindestens 500 Gäste zugegen.