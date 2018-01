Es war wohl die größte positive Überraschung für die Handballer des SV 08 Auerbach. Im Hinspiel besiegten sie den damaligen Spitzenreiter der Landesliga Nord, MTV Ingolstadt mit 32:31. Die Oberbayern, deren Ziel der Aufstieg in die 3. Liga bis zum Jahr 2020 ist, haben also in der Partie am Sonntag, 28. Januar (16 Uhr), noch eine Rechnung offen. Zudem ließen sie am vergangenen Wochenende gegen Lauf unglücklich Federn (28:28) und werden deshalb mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch antreten. "Ingolstadt ist ein stark besetztes Team mit einem sehr guten Rückraum", sagt Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt. "Um etwas zu erreichen, müssen wir in der Abwehr über uns hinauswachsen und dürfen nicht so viele unserer Chancen liegen lassen."

Allerdings droht Auerbach der Ausfall von Florian Wehner und Jonas Brendel-Suchanek verzichten, die beide erkrankt sind. Der Rest des Kaders sollte aber einsatzfähig sein. Schnödt ist Realist genug, um nicht unnötige Hoffnungen zu wecken. "Die Spiele gegen Ingolstadt waren bisher zwar immer eng, dennoch wollen wir das Spiel möglichst lange offen halten und schauen was geht."