Wehmut, aber auch eine gewisse Vorfreude auf die Neuorientierung im Sommer herrscht nach dem Saisonende bei den Fußballern der sechs Nachwuchsmannschaften der JFG Auerbacher Land. Zur Abschlussfeier treffen sich alle Teams am Samstag, 22. Juli, auf dem Sportgelände des FC Troschenreuth. Die Uhrzeit steht noch nicht fest.

Ausscheidende Trainer und Betreuer werden bei dieser Gelegenheit verabschiedet. Derzeit formiert sich ein neuer Stab. Wie berichtet, löst sich die Jugendfördergemeinschaft (JFG) Auerbach nach 14 Jahren auf. In der Saison 2017/2018 deckt die Spielgemeinschaft (SG) die Altersstufen von den A- bis zu den G-Junioren ab. Damit geht der Wechsel aus dem mittelfränkischen Spielbetrieb in den Fußballkreis Amberg/Weiden einher. Ihre Ligen-Zugehörigkeit nehmen die Mannschaften dorthin mit.Die A-Junioren verloren ihr abschließendes Spiel in der U 19-Kreisliga beim 1. FC Hersbruck mit 0:2. In diesem umkämpften Spiel mit einigen Gelbe Karten und Zeitstrafen auf beiden Seiten hätte auch ein Sieg nicht mehr für den Klassenerhalt gereicht. Der JFG schloss mit 18 Punkten als Vorletzter ab.Mit einer 1:2-Heimniederlage gegen die SG SV Hetzles beendeten die B-Junioren das Kapitel U 17-Kreisliga ebenfalls als Vorletzter. Sie reihen sich im neuen Spielkreis in der Kreisklasse ein. Die 0:1-Halbzeitführung der Gäste (11.) egalisierte Nicolas Bauer in (63.). Hetzles erzielte zehn Minuten vor Schluss den Siegtreffer.Die 3:8-Heimniederlage gegen die SG SV Offenhausen war für die C-Junioren zwar schmerzhaft, doch der schon sichere Erhalt der U 15-Kreisklasse 2 tröstete über das Ergebnis hinweg. Mohammad Al Younes und der JFG-Torjäger Christoph Speckner trafen für die Gastgeber. .Die D 1-Junioren verteidigten mit einem 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Jahn Forchheim ihren guten siebten Platz in der U 13-Kreisklassse 2 mit 34 Punkten aus 22 Spielen. Die D 2 kassierte im Nachholspiel gegen den SV Altensittenbach eine 1:8-Heimschlappe. Die Mannschaft von Andreas Trenz beendet die Frühjahrsrunde in der U 13-Kreisgruppe 3 als Fünfter mit sieben Punkten.Die jüngsten Kicker der JFG verloren beim SV Schwaig II mit 2:7. Drei Tage später folgte erneut ein 7:2, aber dieses Mal zugunsten der D 3. Mit dem Sieg gegen die JFG Laufer Land II hat der Vorletzte der D 2-Kreisgruppe 03 immerhin zwölf Punkte auf dem Konto.