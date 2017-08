Drei Schützen lieferten sich ein enges Rennen um die Königswürde bei Unter Uns Nitzlbuch. Nur zehn Ringe trennten den Sieger vom 1. und 2. Ritter.

Vereinsmeister 2017 Junioren B: 1. Johannes Kugler , 181 Ringe; 2. Michael Syttny , 168; 3. Konstantin Karl , 163.



Damen: 1. Renate Gradl , 161; 2. Anna-Lena Schertl , 153; 3. Monika Eisend-Speckner , 131.



Damen Seniorenklasse: 1. Hildegard Geyer , 150; 2. Karoline Lutz , 135; 3. Monika Schindler ; 127.



Herrenklasse: 1. David Karl , 164; 2. Kai Schuster , 155; 3. Thomas Heberl , 151.



Herren Seniorenklasse: 1. Bernhard Gradl , 175; 2. Joachim Kugler , 172; 3. Josef Schindler , 146.



Luftgewehr aufgelegt: 1. Bernhard Gradl , 192; 2. Joachim Kugler , 192; 3. Karoline Lutz , 184.



Luftpistole: 1. Reinhold Speckner , 111; 2. Michael Syttny , 98; 3. Thomas Heberl , 90 Ringe. (zes)

Bei der Königsproklamation des Schützenvereins Unter Uns Nitzlbuch riefen Schützenmeister Josef Geyer und sein Vize den scheidenden Regenten erneut als Gewinner des Schießens aus. Bernhard Gradl gelang es, seine im vergangenen Jahr errungene Würde zu verteidigen. Er war mit einem 259,5-Teiler erfolgreich. Knapp dahinter platzierte sich Kai Schuster als 1. Ritter mit einem 269,5-Teiler. Er setzte sich mit einem Teiler Vorsprung vor dem 2. Ritter Claus Gregor durch.Jugendkönig wurde mit einem 430-Teiler Michael Syttny, gefolgt von seinen Rittern Konstantin Karl und Jonas Trenz. Den Titel der Schützenliesel holte sich mit einem 543,8-Teiler Anna-Lena Schertl.Neben der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2017 (Ergebnisse im Kasten) vergab Unter Uns auch Auszeichnungen an seine Vereinsjubilare. Sie gingen für 25 Jahre treue Mitgliedschaft an Marianne Danninger, Maria Guttenberger, August Guttenberger, Hildegard Klima und Karoline Lutz; für 40 Jahre Mitgliedschaft an Josef Friedrich und Josef Wallner sowie für 60 Jahre Mitgliedschaft an Johann Schertel.