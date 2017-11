Kreisspielleiter Max Habermann (Wolfsberg) hat die Gruppeneinteilung für die Futsal-Hallenkreismeisterschaft im Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund der Herren 2017/2018 bekanntgegeben. Am zweiten Dezember-Wochenende geht es los. Aus der Region Pegnitz, Fränkische Schweiz, Auerbach und Umgebung ist wieder nur ein einziges Team vertreten - dieses Mal die neugegründete SG Oberes Pegnitztal aus der Kreisklasse 4. In der vergangenen Saison war Liga-Konkurrent SV Neuhaus/Rothenbruck dabei. Alle anderen Teams von der Bezirksliga bis zur B-Klasse bevorzugen Privatturniere nach "klassischen" Regeln oder genießen die wohlverdiente Winterpause.

Unter den 35 teilnehmenden Teams aus 185 Vereinen (dazu kommt als 36. Mannschaft noch der Landesligist ATSV Erlangen als Titelverteidiger und gesetztes Team für die Endrunde) sind nur vier höherklassige Mannschaften bei den Vorrundenturnieren am Start - mit dem SC Eltersdorf ein Bayernligist und die drei Bezirksligisten SpVgg Hüttenbach, TV 48 Erlangen und ASV Weisendorf. In der vergangenen Saison 2016/2017 nahmen insgesamt 26 Teams teil, eine Spielzeit vorher waren es 22. 2014/2015 traten von 34 gemeldeten Teams nur 27 an. Zum Vergleich: 2009/2010 spielten 141 Teams in Erlangen/Pegnitzgrund klassischen Hallenfußball, 2013/2014 waren es immerhin noch 76.Für die Endrunde, die am Sonntag, 14. Januar, in Baiersdorf mit acht Teams stattfindet, qualifizieren sich die sieben Gruppenersten der Vorrundenturniere. Der Landesligist ATSV Erlangen ist als Titelverteidiger automatisch dabei. Der ATSV Erlangen II kann nicht zur Endrunde kommen, denn die erste Mannschaft ist bei der Endrunde gesetzt. Von den Vereinen ASV Forth und 1. FC Eschenau kann nur eine Mannschaft zur Endrunde kommen. Qualifizieren sich von einem Verein mehrere Teams, so hat die erste Mannschaft Vorrang.Gespielt wird am Samstag, 9. Dezember, in Eschenau und Lauf, am Samstag, 16. Dezember, in Röthenbach/Pegnitz und Spardorf sowie Sonntag, 17. Dezember, in Spardorf.