Der Kreistag Ende Februar, der Toto-Pokal und die zweite Saisonhälfte waren Themen bei der Wintertagung der Fußball- Kreisklassen Erlangen/Pegnitzgrund am Dienstag im Sportheim des ASV Forth. Bekanntlich stellt sich Kreisvorsitzender und Kreisspielleiter Max Habermann (Wolfsberg) am Samstag, 24. Februar, um 10 Uhr in Röthenbach in der Karl-Diehl-Halle beim Kreistag für vier weitere Jahre zur Wiederwahl - und das in Personalunion für beide Ämter. Bisher gibt es keinen Gegenkandidaten. Gruppenspielleiter Thomas Barth (Hersbruck) hört dagegen auf. "Ich erwarte, dass jeder Verein am Kreistag ist", so Habermann, der die Resonanz vor vier Jahren (nur 84 von 185 Vereine waren vertreten) noch jetzt als "eine Schande" bezeichnet. Zu dieser im vierjährigen Rhythmus stattfindenden Großveranstaltung hat jeder der inzwischen 187 Vereine im Spielkreis zwischen einer und vier Stimmen - abhängig von der Anzahl der gemeldeten Herren-, Frauen- und Juniorenteams im Spielbetrieb.

Kreismeisterschaft Für die Futsal-Hallenkreismeisterschaft der Herren haben im Fußballkreis Erlangen/Pegnitzgrund in dieser Spielzeit 36 Teams gemeldet, in der vergangenen Saison waren es 26. Bei der Endrunde am Sonntag, 14. Januar, ab 13 Uhr in Baiersdorf sind folgende acht Teams dabei: SC Eltersdorf (Bayernliga Nord), ATSV Erlangen (Landesliga Nordost/Titelverteidiger), SK Lauf), TV 48 Erlangen (beide Bezirksliga Mittelfranken Nord), FK Jugoslavija Erlangen (Kreisklasse 1), TSV Rückersdorf (Kreisklasse 4), SC Happurg (A-Klasse 5) und Atletico Erlangen (B-Klasse 1). (obl)

Am Toto-Pokal-Wettbewerb auf Kreisebene nahmen in dieser Saison 91 Teams teil. Die Sieger der 22 Turniere im Juli erhalten einen Original-Bundesliga-Spielball - unter anderem die SG Oberes Pegnitztal und der ASV MichelfeldFür viele Vereine war der abschließende Tagesordnungspunkt "Spielplanbesprechung" wohl der wichtigste: Einige Vereine haben fünf Nachholspiele und somit noch 17 Punktspiele zwischen dem 11. März und dem 10. Juni - der ASV Michelfeld und der FC Betzenstein in der Kreisklasse 3 sowie der SV Neuhaus/Rothenbruck in der Kreisklasse 4 - zu absolvieren. Andere Clubs müssen nur zwei Nachsitztermine einplanen. Als Extra-Termine wurden der Sonntag, 11. März, Mittwoch, 11. April, Mittwoch, 18. April, Dienstag, 1. Mai, und Mittwoch, 9. Mai (Wochentagspiele jeweils um 18.30 Uhr), reserviert. Die SG Oberes Pegnitztal, Tabellenführer der Kreisklasse 4, trägt seine Nachholspiele in Rupprechtstegen aus und spielt in der Rückrunde regulär in Velden.