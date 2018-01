Im ersten Heimspiel des Jahres empfangen die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach am Samstag, 20. Januar, den Aufsteiger HSV Hochfranken. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Helmut-Ott-Halle. Das im Jahr 2012 aus den Handballabteilungen des TS 1887 Selb und des TV Rehau entstandene Gästeteam belegt Platz zwölf und weist lediglich drei Punkte weniger auf als Auerbach. SV-Spielertrainer Matthias Schnödt und seine Schützlinge haben mit ihren Gästen noch eine Rechnung offen.

Kaum eine Niederlage in der Hinrunde schmerzte die Auerbacher mehr, als die 24:31-Schlappe in Selb. Neben technischen Fehler war ein Grund die mangelhafte Defensivarbeit. Auch diesmal mahnt Schnödt eine deutliche Steigerung im Abwehrverhalten an. Hauptaugenmerk gilt den beiden torgefährlichen Rückraumspielern Philipp Mocker und Jonas Dirr. Im Tor steht mit dem 41-Jährigen Zdenek Michanek ein routinierter Mann, der schon so manchen Gegner fast zur Verzweiflung brachte. "Gegen den guten Torhüter ist es wichtig, dass wir unsere Chancen besser verwerten", fordert Matthias Schnödt.Der kann wieder auf den zuletzt verletzten Valentin Kroher zurückgreifen, und auch Linksaußen Florian Wehner kann voraussichtlich wieder mit von der Partie sein.