Werben um Nachwuchs für den Schießsport genießt bei 1890 Auerbach mit seinen derzeit 68 Mitgliedern Priorität. Um für junge Leute attraktiver zu werden, will der Verein auch Geld in die Hand nehmen.

Umfeld verändert sich

50 Euro für den Sieger

Neuwahlen 1. Schützenmeister: Dietmar Neugebauer 2. Schützenmeister: Wolfgang Ziebell



Schatzmeister: Georg Meisel



1. Schießleiter: Günther Lanz 2. Schießleiter: Gerhard Boßer 3. Schießleiter und Jugendleiter: Norbert Trenz



Damenleiterin: Heidi Kroher



Schriftführerin: Elisabeth Ziebell



Verwaltungsmitglieder: Klaus Küffner, Ulrike Trenz, Wolfgang Rausch



Kassenprüfung: Hildegard Küffner und Rudi Weber . (cs)

Das Ganze ist bis jetzt nicht nur positiv zu sehen. Im Laufe des Baufortschritts werden wir erkennen, wie wir reagieren müssen. Schützenmeister Dietmar Neugebauer zum Baugebiet vor der Tür des Schützenheims

Ein Paket von Vorschlägen hatte 2. Schützenmeister Wolfgang Ziebell geschnürt, um möglichst bald wieder mit der Jugend Wettbewerbe bestreiten zu können. Er fordert in seinem Antrag für die nächsten drei Jahre verstärkte Bemühungen um Nachwuchs; auch vor dem Hintergrund der Investitionen in das schmucke Vereinsheim.Neben dem Schießsport sollen als weitere tragende Säulen unter anderem Spieletreffs, Bewegung im Fitnessraum und Ausflüge im Vereinsleben einen festen Platz haben. Für die Spielenachmittage fasst Ziebell jeweils Samstage ins Auge; erstmals Ende Februar oder Anfang März. Der genaue Termin folgt noch. Mit einloggen will sich der Verein ins Ferienprogramm der Stadt.Nach längerer Debatte entschieden sich die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung für einen Sommerausflug zur Naturbühne in Trebgast. Eine Tagesfahrt nach München mit Besuch des Deutschen Museums und eventuell des Planetariums wird für die Pfingstferien eingeplant. Grünes Licht gab es für den Vorschlag von Wolfgang Ziebell, mit einem Zuschuss des Vereins einen zusätzlichen Anreiz zu bieten.Schützenmeister Dietmar Neugebauer ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren. Als Höhepunkte sah er die Stadtmeisterschaft, erstmals erweitert um die Disziplin Bogenschießen mit Unterstützung der Michelfelder Schützen, und das Sparkassenpokalschießen im Altlandkreis Eschenbach. Dabei blieb die Scheibe in Auerbach.Auf dem Festplatz entsteht ein neues Wohngebiet im unmittelbaren Anschluss an das Vereinsheim. Dessen Umfeld verändere sich durch Lärmschutzmaßnahmen, die Änderung der Parkplatzgegebenheiten und den Wegfall des Spielplatzes. Die Zufahrt zum Schützenheim sei derzeit nur über die Hopfenoher Straße möglich. Durch den Verkauf des Nachbaranwesens werde sich eine andere Lösung ergeben. "Das Ganze ist bis jetzt nicht nur positiv zu sehen. Im Laufe des Baufortschritts werden wir erkennen, wie wir reagieren müssen", äußerte sich Neugebauer abwartend.Mit 185 Schützen war die Teilnahme an den 41 Schießwochen im Vergleich zu 2016 rückläufig. Als Gewinner aus dem Jahresschießen ging Wolfgang Rausch hervor. 34 Mal angetreten, erzielte er insgesamt 4311 Ringe und kassierte eine Prämie von 50 Euro. Norbert Trenz erhielt für 28 Teilnahmen und 4633 Ringe 30 Euro. 20 Euro gingen an Dietmar Neugebauer (27 Teilnahmen, 4253 Ringe).Das Jahrespokalschießen entschied, wie schon 2016, wiederum Norbert Trenz für sich. Dazu reichte ein 103,6-Teiler für sich entscheiden. Den 2. Platz holte sich Dietmar Neugebauer (112-Teiler); Platz drei ging an Wolfgang Rausch (165,1-Teiler).Vornehmlich auf gesellschaftliche Aktivitäten verlegten die Schützinnen ihre Einsätze, wie Damenleiterin Heidi Kroher ausführte. Als eine gelungene Veranstaltung stellte sie den Besuch der Gaudamen heraus, die in Auerbach einen Durchgang absolvierten.