Getragen von deutlich verbesserten Leistungen der zuletzt gescholtenen Alexander Tannenberger, Jan Wislicenus und Daniel Schalanda gewannen die Handballer des SV 08 Auerbach vor gerade einmal 150 Zuschauern gegen den TV Münchberg verdient mit 31:28 (16:14) und glichen damit ihr Punktekonto wieder aus. Nach starkem Beginn schlich sich zwar wieder eine leichte Verunsicherung ins Spiel der Oberpfälzer ein, doch die Gäste waren nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Während Münchberg auf Rang neun der Handball-Landesliga Nord abrutschte, kletterten die Blau-Weißen um einen Platz nach oben und belegen mit nun 6:6 Zählern Rang acht.

Es war den Auerbachern anzumerken, dass sie sich etwas vorgenommen hatten. Auch wenn mit Maxim Pankraz der Hauptaktivposten der letzten Partie und mit Thomas Bauer und dem verletzten Matthias Edtbauer zwei wichtige Rückraumakteure fehlten, hatten die Oberpfälzer das Spiel von Beginn an gut im Griff. "Wir sind gleich gut ins Spiel gekommen, haben unsere Chancen verwertet und waren auch relativ sicher in der Abwehr", war Spielertrainer Matthias Schnödt zufrieden. "Was der Grund für die dann aufkommende Verunsicherung war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls haben wir es uns selbst schwer gemacht."Es waren gerade die kleinen Fehler, wie ungenaue Pässe, überhastete Abschlüsse, Ballannahmen mit einem Fuß neben dem Spielfeld oder Übertreten beim Abschluss, die sich ins Spiel der Bergstädter schlichen und dafür sorgten, dass die Gäste wieder zurück in die Partie fanden. Zum Glück für Auerbach hatten mehrere Münchberger Akteure einen gebrauchten Tag erwischt, so dass es zur Pause 16:14 für Auerbach stand. Die Gastgeber behaupteten ihren Vorsprung bis zur 47. Minute (25:22), nur um dann innerhalb von drei Minuten den kaum mehr erwarteten Ausgleich hinnehmen zu müssen. Doch die Blau-Weißen behielten die Nerven und gewannen mit 31:28.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger 10/4, M. Hofmann 2, Brendel-Suchanek, Weisser, Eckert 1, Wislicenus 10/1, Herold 1, A. Hofmann, Schalanda 6, Bürger 1