Die Zutaten Sport, Essen, Trinken und Party verbindet der ASV Michelfeld zu einem Erfolgsrezept, das seit 40 Jahren ankommt. Auch die nächste Sportplatzkirwa am Wochenende vom 23. bis 25. Juni wartet mit vielen Höhepunkten auf.

Michelfeld. Insgesamt stehen sieben Fußball-Turniere auf dem Programm; sechs für Junioren und eins für Herren. 51 Teams werden dazu erwartet.Zum Auftakt am Freitag, 23. Juni, bleibt es allerdings vormittags im ASV-Sportheim ruhig. Angesichts des hohen Aufwands waren die Besucherzahlen zuletzt zu gering, um das traditionelle Angebot einer Schlachtschüssel fortzusetzen. Dieses Mal geht es erst am Abend beim Preisschafkopf los. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn 20 Uhr. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Der erste Platz ist mit 300 Euro, der zweite Rang mit 200 Euro und der dritte Platz mit einer halben Sau dotiert.Am Samstag, 24. Juni, beginnt um 10 Uhr ein E 1-Junioren-Turnier mit acht Teams. Zeitgleich kicken auch sieben E 2-Mannschaften um Sieg und Plätze.Vier Kreisligisten und vier Kreisklassisten aus den Spielkreisen Erlangen/Pegnitzgrund, Amberg/Weiden und Bamberg/Bayreuth versprechen ein ausgeglichenes und sportlich interessantes Teilnehmerfeld für das Turnier der Herrenmannschaften. Zum Auftakt um 15 Uhr treffen der SVL Traßlberg und der TSV Königstein (A-Platz) sowie der USC Bayreuth und der ASV Michelfeld (B-Platz) aufeinander. Anschließend greifen dann auch SC Kirchenthumbach, 1. FC Schlicht, SG Trockau und SC Eschenbach/Opf. ins Geschehen ein. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde 25 Minuten und bei den Platzierungsspielen 30 Minuten. Die Siegerehrung mit Übergabe des Wanderpokals ist um etwa 19.35 Uhr am A-Platz vorgesehen.Die einzelnen Mannschaften können diese Turnierspiele mit Wettkampfcharakter gegen interessante Gegner zu Beginn der Sommervorbereitungsphase gut als Tests nutzen. Die Zuschauer bekommen den einen oder anderen Neuzugang zu Gesicht und werden auf einem ansprechenden Niveau sportlich unterhalten.Ab 20 Uhr steigt eine Ballermann-meets-90er-Party mit Barbetrieb am Sportgelände in der Langgräfe des ASV Michelfeld. Der Eintritt ist frei.Am Sonntag, 25. Juni, rollt ab 10 Uhr fast sechs Stunden lang der Ball. Den Anfang machen die G-Junioren (U7) in zwei Vierer-Gruppen. Fast parallel ab 10.15 Uhr läuft das F 3-Junioren-Turnier mit sechs Teams. Ab 14.30 Uhr werden die F1- und F2-Kicker auf fast nebeneinander liegenden Spielfeldern aktiv.Die Spielpläne aller sieben Turniere am Samstag und am Sonntag stehen auf der Vereins-Website als pdf-Dokumente zur Verfügung. Bei den einzelnen Junioren-Turnieren können die Ergebnisse via Handy per Live-Ticker verfolgt werden.___Weitere Informationen: