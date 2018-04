Renate Kroher und Klaus Küffner tragen sich im 40. Jubiläumsjahr des Stadtverbands in die Liste der besten Auerbacher Kegler ein. Während er den Titel des Stadtmeisters zum ersten Mal gewinnt, gelingt ihr das mit 202 Holz schon zum sechsten Mal.

Ein volles Haus bescherte die Siegerehrung am Samstagabend im Gasthaus Deml; eine der drei Bahnen, die Schauplätze der Meisterschaft sind. 173 Aktive nahmen in 21 Gruppen den Wettkampf auf; darunter vier Damenteams, sieben gemischte Gruppen und zehn Herrenmannschaften. 58 Frauen und 115 Männer maßen sich in dem von Theo Schleicher organisierten sportlichen Vergleich."Die Tatsache, dass hier alle Altersklassen die runde Kugel schieben, macht diese Kegelmeisterschaft zu etwas Besonderem", fand Bürgermeister Joachim Neuß. Auch im Jubiläumsjahr war die Begeisterung wieder groß, was ihn auf den Fortbestand dieser Tradition hoffen lasse. Zur Freude der Vorsitzenden des Stadtverbands, Eugen Eckert und sein Vize Theo Schleicher, stoßen zu den arrivierten Mannschaften immer wieder Neulinge dazu.Nach Stadtmeisterin Renate Kroher belegte mit 195 Holz Elke Albert Platz zwei, gefolgt von Luise Ziegler mit 191 Holz. Stadtmeister Klaus Küffner setzte sich mit 222 Holz klar vom Feld ab. Karl Felser (208 Holz) und Michael Kraus (207 Holz) stiegen mit ihm aufs Podest.Bei den Damenmannschaften erreichten die Pudeljäger-Damen mit 944 Holz den ersten Platz vor Gut Holz Ohrenbach (927) und dem TC Langgräfe Michelfeld (919). Erfolgreichstes Herrenteam waren die Gassenschieber mit 1107 Holz, Aufschwung (1032) und TC Langgräfe Michelfeld (1025). Die SG Chippendales/Fans belegten mit 1120 Holz den ersten Platz bei den gemischten Mannschaften. Ruck Zuck (1049) sowie der Behinderten- und Rehabilitationssportverein (1046) reihten sich dahinter ein.Gutscheine warteten auf den jüngsten Teilnehmer, den zwölfjährigen Lukas Deml, auf die älteste Keglerin Erna Köferl und Günter Hanke, mit 85 Jahren ältester Vertreter des starken Geschlechts. Die Sonderausspielung zum 40-jährigen Jubiläum des Stadtverbandes brachte Silke Klima (63 Holz) und Andreas Waldmann (65 Holz) Karten für das Konzert der Kastelruther Spatzen am 2. Juni in Auerbach ein. Insgesamt gingen, neben den Pokalen, Sach- und Geldpreise im Wert von rund tausend Euro an die Kegler. Wie in all den Jahren übernahmen die drei Auerbacher Geldinstitute - Sparkasse, Raiffeisenbank und Commerzbank - die Rolle des Sponsors der Trophäen. Ein Dankeschön des Stadtverbandsvorsitzenden ging an die drei Kegelbahnbetreiber Deml, Kolpingsfamilie und Schenk in Michelfeld, die allerdings zum Bedauern der Verantwortlichen im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen wird.