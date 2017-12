Zu ungewöhnlicher Zeit treten die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach zu ihrem letzten Spiel des Jahres an. Bereits am Freitagabend, 15. Dezember, empfängt ein stark dezimiertes Auerbacher Team den Tabellendritten TG Heidingsfeld, der von vielen vor der Saison als Hauptanwärter auf den Meistertitel gehandelt wurde. Nachdem die Unterfranken in der vergangenen Saison als Vizemeister im Relegationsduell mit dem TSV Ottobeuren knapp den dritten Aufstieg in Folge verpassten, soll ein neuerlich verstärktes Team diesen nun unbedingt erreichen. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 20 Uhr.

"Wer Zweiter war, muss unbedingt Erster werden wollen. Alles andere wäre unnatürlich und auch niemandem vermittelbar, und genau dieser Herausforderung stellen sich Spieler und Verantwortliche", sagt TG- Abteilungsleiter Alexander Seelig. Für Auerbach steht trotz der zuletzt spielfreien Zeit nur ein Rumpfteam auf der Platte. So kann Trainer Matthias Schnödt selbst aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein. Ebenfalls nicht dabei sind Matthias Edtbauer (Studium), Jan Wislicenus (Verletzung) sowie Raul Adam (Krankheit). Fraglich ist der Einsatz von Sebastian Bürger, der körperlich angeschlagen ist.