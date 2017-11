Die Handballer des SV 08 Auerbach empfangen am Sonntag, 12. November, in der Landesliga Nord den Tabellenvorletzten HC Forchheim und treten damit bereits zum vierten Mal gegen einen Aufsteiger an. Nach dem glücklichen Auswärtspunkt vor einer Woche in Stadeln erwartet Trainer Matthias Schnödt für das Heimspiel von Beginn an eine konzentriertere Leistung und hofft gleichzeitig auf einen Motivationsschub durch Neuzugang Florian Wehner von HaSpo Bayreuth II. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 16 Uhr. "Der HC hat mit Stefan Bauer und Tobias Radina zwei brandgefährliche Spieler", warnt Matthias Schnödt. "Außerdem haben sie zwei gute Torhüter." Zumindest einen von beiden kennt man in Auerbach ganz gut. Matthias "Matze" Müller, der nach einer Saison, in der er beim damaligen Bayernliga-Meister Auerbach zwischen den Pfosten stand, zurück nach Sulzbach wechselte, kam 2016 nach Forchheim und hat sich seither zu einer festen Größe bei den Oberfranken entwickelt. "Forchheim bevorzugt ein schnelles Spiel und ist ein unangenehmer Gegner", sagt Schnödt.