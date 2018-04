Nach einem freien Wochenende empfangen die Handballer des SV 08 Auerbach am Samstag, 7. April, den Tabellendritten HSG Lauf/Heroldsberg zum vorletzten Heimspiel. Die Mittelfranken, in der laufenden Runde der Landesliga Nord nie schlechter als auf Platz drei lagen, haben eine reelle Chance auf die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrelegation für die Bayernliga. Voraussetzung sind aber Siege in Auerbach und eine Woche später gegen Heidingsfeld. Für Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt und sein Team geht es dagegen darum, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren und den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 18 Uhr.

Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Will die HSG Lauf/Heroldsberg unbedingt Platz zwei und damit die Relegationsrunde gegen den Vizemeister der Südstaffel erreichen, so hofft man im Lager der Auerbacher, eine Abstiegsrelegation vermeiden zu können. Beide Teams haben zwar ihr diesbezügliches Schicksal noch selbst in der Hand, allerdings sind für Auerbach mehrere Faktoren ausschlaggebend. So ist es derzeit noch nicht eindeutig klar, ob überhaupt eine Abstiegsrelegation stattfinden muss, auch wenn es im Moment ganz danach aussieht. Mit dem HSC Bad Neustadt und dem HSC 2000 Coburg II belegen aktuell zwei bayerische Mannschaften die letzten Plätze der 3. Liga Ost.Würden beide absteigen, müssten vier Teams die Bayernliga nach unten verlassen und in der Folge ein neunter Absteiger aus den Landesligen ermittelt werden. Diese Aufgabe stünde den Tabellenzehnten zu und da der direkte Vergleich gegen den HC Sulzbach verloren ging, müsste Stand jetzt Auerbach ran. So müssen die Bergstädter nicht nur auf die direkten Gegner im Kampf um den Klassenerhalt schauen, sondern auch mit einem halben Auge auf die Entwicklung in der 3. Liga schielen.Für Schnödt ist jedoch viel wichtiger "was wir selbst beeinflussen können. Zuallererst müssen wir die Klasse halten, also am Ende mindestens auf Platz zehn landen. Sollten wir eine Relegation spielen müssen, dann ist es so. Darüber machen wir uns zu gegebener Zeit Gedanken." Am Samstag fehlt Lukas Weisser, der Einsatz von Jonas Brendel-Suchanek ist noch fraglich.