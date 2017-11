Für die Handballer des SV 08 Auerbach steht erneut ein Sonntagsheimspiel auf dem Programm. Zu Gast ist der TV Helmbrechts. In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Teams zwei knappe Duelle. Beide Male entschied ein Treffer.

Beim Tabellenfünften aus Helmbrechts stehen vier Niederlagen sechs Siegen gegenüber, wobei der 26:25-Heimerfolg gegen Favorit MTV Ingolstadt aufhorchen ließ. Schon im Vorjahr lieferten sich Auerbach und die Füchse aus Helmbrechts zwei knappe Partien und gewannen ihr Heimspiel jeweils mit einem Tor Unterschied. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr, das Vorspiel ab 14 Uhr bestreitet die Auerbacher Reserve gegen den HC Hersbruck. Der TV Helmbrechts ist bereits seit 2006 in der Landesliga und gehört damit zu den "Dinos" im bayerischen Handball. Dass man sich dabei seit vielen Jahren der Philosophie verschrieben hat, möglichst nur mit Spielern aus Helmbrechts und der Region zu arbeiten, macht den Erfolg umso bemerkenswerter.Nach einem holprigen Saisonstart mit nur zwei mageren Pünktchen aus vier Spielen ließ der TV vier Siege nacheinander folgen und arbeitete sich stetig in der Tabelle nach oben. "Helmbrechts ist sehr ausgeglichen besetzt, sie spielen eine gute Abwehr und haben mit Stefan Wopperer einen der besten Werfer der Liga", sagt Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt. Rückraumschütze Wopperer ist mit 77 Toren Zweiter der Torschützenliste."Helmbrechts war schon in der vergangenen Saison ein unangenehmer Gegner", so Schnödt, der auch diesmal wieder ein enges Duell erwartet. Voraussetzung für einen Erfolg sieht er in "einer guten Abwehr und einem guten Umschaltspiel." Dem Trainer stehen wieder Matthias Edtbauer und Raul Adam zur Verfügung. Definitiv nicht an Bord sind Lukas Weisser und Thomas Bauer, und auch Stefan Ziegler muss verletzungsbedingt pausieren. "Wir müssen gegen Helmbrechts 60 Minuten Vollgas geben, denn sie geben sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und kämpfen bis zum Schluss", warnt Schnödt seine Schützlinge. "Sie liegen nur einen Minuspunkt vor uns und wir spielen in eigener Halle vor eigenem Publikum - braucht es da noch mehr Motivation?"