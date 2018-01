Klar und verdient gewann der SV 08 Auerbach sein Heimspiel in der Handball-Landesliga gegen Aufsteiger HSV Hochfranken mit 24:15. Nachdem es zur Pause noch 11:11 gestanden hatte, ließen die Gastgeber in der zweiten Hälfte nur noch vier Gegentore zu und hatten das Spiel bereits nach 45 Minuten entschieden. Trainer Matthias Schnödt war vor allem mit der deutlich verbesserten Defensivleistung seines Teams zufrieden. Mit nun 11:17 Punkten bleibt der SV 08 Auerbach weiterhin auf Platz zehn.

"Hätten wir in der ersten Hälfte etwas mehr Geduld gezeigt und in der zweiten unsere Chancen noch besser verwertet, wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen" wollte Matthias Schnödt wenigstens eine Kleinigkeit am Spiel seines Teams bemängeln. In Wahrheit war er nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Art und Weise, wie es zustande kam, sehr zufrieden. "Die Jungs haben fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, die Abwehr war deutlich aggressiver und wir haben fast alle unsere Zweikämpfe gewonnen."Die erste Hälfte verlief etwas zäh, nach 15 Minuten waren auf beiden Seiten gerade einmal fünf Tore gefallen. Die Führung wechselte mehrfach, doch davonziehen konnte keine Mannschaft. In der zweiten Hälfte war nach einem Zwischenspurt mit sieben unbeantworteten Toren alles klar. Dass das Spiel am Ende mit acht Toren Vorsprung ausging, freute Matthias Schnödt besonders. "Nach der Sieben-Tore-Niederlage im Hinspiel haben wir auch den direkten Vergleich zu unseren Gunsten entschieden und damit einen echten ,Vier-Punkte-Sieg" errungen."SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger (5/1), Hofmann Mo. (4), Brendel-Suchanek (1), Bürger (1), Eckert, Herold (2), Hofmann A., Wehner, Pankraz (9/3), Wilke (1), Schalanda (1)Spielfilm: 0:1, 2:1, 2:2, 4:3, 5:6, 8:7, 11:9, 11:11 - 12:11, 18:11, 18:12, 22:12, 22:14, 24:15