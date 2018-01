Nach einer erneut kämpferisch überzeugenden Leistung unterlagen die Handballer des SV 08 Auerbach in der Landesliga Nord beim MTV Ingolstadt mit 30:34 (14:16). Vor gerade einmal 120 Zuschauern erwischten die körperlich klar überlegenen Gastgeber den besseren Start und sahen nach zwölf Minuten beim Stand von 9:2 wie der klare Sieger aus. Auerbach jedoch kämpfte sich zurück und glich die Partie in der 40. Minute aus (21:21), schaffte es dann jedoch leider nicht, die Angriffsbemühungen der Oberbayern ähnlich konsequent zu unterbinden, wie noch zuletzt.

Überzeugendster Spieler und bester Werfer der Gäste war Neuzugang Thomas Wilke in seinem zweiten Spiel für den SV 08. Mit nun 11:19 Punkten bleiben die Bergstädter weiterhin auf Rang zehn, nach Pluspunkten gleichauf mit dem MTV Stadeln."Wir haben uns eigentlich gut verkauft, waren aber leider in der Abwehr nicht ganz so kompakt, wie wir uns das vorgenommen hatten." Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt war zwar vom Ergebnis, nicht jedoch von der kämpferischen Einstellung seines Teams enttäuscht. "Wir haben heute ein deutlich schnelleres Spiel gesehen, als am letzten Wochenende. Auch wenn die 30 Auswärtstore ein Grundstock sind, auf dem wir aufbauen können, sind 34 Gegentore einfach zu viel", sagte Schnödt. Und: "Unsere Angriffsleistung, allen voran Thomas Wilke, hat mich überzeugt, in der Defensive haben wir noch etwas Luft nach oben." Gleichzeitig blickte der Trainer nach vorn. "Das heutige Spiel lässt trotz der Niederlage für die kommenden Aufgaben hoffen."SV 08 Auerbach: Tor: Adam, Kroher. Feld: Tannenberger (3), Hofmann Mo., Brendel-Suchanek, Bürger (1), Eckert (2/1), Herold (2), A. Hofmann (4), Wehner (2), Pankraz (7/3), Wilke (9/1), SchalandaSpielfilm: 1:0, 1:1, 4:1, 9:2, 10:4, 10:8, 14:12, 16:14 - 17:14, 19:17, 21:17, 21:21, 23:21, 26:23, 27:25, 29:25, 31:26, 31:28, 34:30