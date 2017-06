Zwölf Mannschaften, drei mehr als im Vorjahr, schickt der Tennisclub Rot-Weiß heuer in den Spielbetrieb. Nicht nur die Zahl, sondern auch die bisher gezeigten Leistungen beeindrucken.

Die Herren verbringen die Pfingstpause als souveräner Tabellenführer. Ihr Ziel, nach dem unglücklichen Abstieg 2016 sofort in die Bezirksliga zurückzukehren, haben sie klar vor Augen.Erwartet schwer läuft für die Herren 30 die "Abschiedssaison" in der Landesliga. Oft haben es die Auerbacher mit zehn bis 15 Jahre jüngeren Gegnern zu tun. Trotzdem wehrt sich die Mannschaft nach Kräften. Ob der Klassenerhalt auch in der letzten Landesliga-Saison noch einmal gelingt, wird sich zeigen. Der überfällige Wechsel in die Herren 40 soll nächstes Jahr endlich vollzogen werden. Dann sollte es möglich sein, den TC Rot-Weiß weiterhin überregional zu vertreten.Mit einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Damen 40 gut in die Saison gestartet. Am vergangenen Spieltag rangen sie dem Tabellenführer Sulzbach-Rosenberg ein Remis ab. Die Auerbacher Damen waren dem Sieg nahe, mussten allerdings zwei Spiele im Match-Tiebreak knapp an die Gegnerinnen abgeben.Mit Anlaufschwierigkeiten kämpft die neu gegründete Herren 50. Nach zwei deutlichen Niederlagen muss es sich im Rest der Saison erweisen, ob das Team in der Liga mithalten kann.Über einen Zuwachs freuen sich die Rot-Weißen bei den Jüngsten. Gleich drei Mannschaften treten heuer in der Altersklasse U 9 an. Die meisten Kinder spielen ihre erste Saison. Ein besonderer Dank gilt den Eltern, die sie bei den Spielen betreuen. Eines der drei Teams führt sogar die Tabelle in ihrer Gruppe an.Die U 12 ist ebenfalls gut in die Saison gestartet und hat ihr Spiel gegen Amberg gewonnen. Während es bei den Zwölfjährigen noch darum geht, Erfahrungen zu sammeln, rückt bei der U 14 der Wettkampf schon mehr in den Blickpunkt. In dieser Altersklasse hat Rot-Weiß Auerbach zwei Mannschaften gemeldet. Die Buben spielen bereits seit der U 9 zusammen und zeigen sehr gutes Tennis. Die 2. Mannschaft hat bereits zwei Siege zu verbuchen, während sich die Erste in der Bezirksklasse gegen Traditionsclubs wie Regensburg oder Cham als Vierte behauptet.Für die Mädchen U 16 beginnt die Saison erst. Mit einem Sieg gegen die starke Mannschaft aus Waldershof ist das Team sehr gut gestartet.Die Junioren 18 schlagen sich ebenfalls wacker. Sie gingen mit einem Sieg gegen Schwarzenfeld in die Pfingstferien.