84 Teilnehmer, 48 weiblich und 36 männlich, gingen bei den Stadtmeisterschaften der Schwimmer an den Start. 153 Meldungen auf den Einzelstrecken und elf Staffeln toppten die Zahlen bei der Premiere im Vorjahr. Schirmherr Franz Steubl, der Vorsitzende der Bad- und Hallengesellschaft Auerbach, überreichte Pokale an die jüngsten Teilnehmer Fanny Schnödt und Theo Lord sowie an die Senioren im Feld, Cornelia Herrmann und Anton Lord. Die besten Nicht-Vereinsschwimmer ehrte Bürgermeister Joachim Neuß. Der SV 08 Auerbach feiert seine Besten später gesondert. Bild: exb