Gold und Silber fischten Alexander und Ursula Reich vom SV 08 Auerbach aus dem Friedenhainsee. In Parkstetten bei Straubing nahmen sie an den internationalen bayerischen Masters-Meisterschaften sowie am Bayern-Cup im Freiwasserschwimmen über 2,5 Kilometer teil.

Bei fast perfekten Bedingungen - nur der starke Wind verhinderte bessere Zeiten - legten alle Teilnehmer einen 1,25 Kilometer langen Dreieckskurs zwei Mal zurück. Angesichts des großen Feldes wurde in zwei Wellen gestartet. Die Männer begaben sich zuerst auf den Kurs; fünf Minuten später folgte das Frauenfeld.Ursula Reich verteidigte ihren bayerischen Meistertitel in der Altersklasse 55 aus dem Vorjahr erfolgreich und nahm unangefochten die Goldmedaille mit nach Hause. Alexander Reich hatte für den parallel zu den Meisterschaften ausgetragenen Bayern-Cup gemeldet. In der Altersklasse 50/55 war nur der Ex-Weltmeister Christof Wandratsch aus Burghausen schneller als der Auerbacher. Dieser zweite Platz war nicht zu erwarten, und so freute sich Reich um so mehr über den Erfolg.